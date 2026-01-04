馬杜洛上船照曝光！川普PO文留言區秒變「許願池」 驚現中文：把習近平也帶走

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美軍3日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，美國總統川普證實已拘捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛及其夫人，兩人隨後被押送離境。相關畫面在網路上流傳後，不少網友湧入留言區，紛紛留言要求川普也逮捕俄羅斯總統普欽與中國領導人習近平，彷彿成了大型許願池。

美國總統川普證實已拘捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛及其夫人。（圖／翻攝自Threads）

川普在自家社群平台Truth Social公開相關照片，畫面中可見馬杜洛雙手上銬、臉上戴著黑色遮光眼罩，身穿運動服並配戴抗噪耳機，手中還拿著一瓶礦泉水，在美軍戒護下被押上兩棲攻擊艦硫磺島號，影像曝光後迅速在網路上流傳，引發熱烈討論。

除了Truth Social外，川普也在Threads帳號再度PO出相關照片，並簡短寫下「馬杜洛在一艘船上！」他先前曾表示，馬杜洛與妻子目前人在硫磺島號上，正被送往美國，準備接受司法審判，相關說法也讓外界高度關注後續發展。

照片曝光後，留言區迅速湧入大量網友回應，有人貼出俄羅斯總統普丁、中國領導人習近平等人的照片，喊話川普比照辦理，留言區宛如大型許願池。有支持者稱讚川普「做得好」、「獨裁者終於被帶走」，甚至直言「值得一座諾貝爾和平獎」；但反對聲音同樣激烈，痛批此舉違反國際法與外交規範，直指「綁架一個國際承認的國家總統，這是犯罪」。

