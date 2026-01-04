馬杜洛上銬畫面掀全球熱議！留言區成許願池「下個習近平、普丁」

網友紛紛點名普丁、習近平、金正恩，希望川普可以將他們逮捕。 圖:翻攝自X帳號@cuichenghao7

[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審，美國總統川普（Donald Trump）隨後也公布了馬杜洛戴眼罩、手銬的照片。不少網友留言「許願」，希望川普逮捕中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等獨裁國家領袖，整個留言區彷彿成為一座大型「許願池」。

川普於自家社群媒體「Truth Social」發布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上的照片，畫面中可見馬杜洛穿著輕便服飾，佩戴眼罩與抗噪耳機，雙手被上銬。貼文中寫道，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，並正將兩人押送離境。隨後，川普也在社群平台Threads官方帳號再次分享馬杜洛上銬的照片，並寫道：「馬杜洛在一艘船上！」

該貼文曝光後吸引全球網友關注，不少網友留言點名習近平、普丁、北韓領導人金正恩及伊朗領袖哈米尼（Ali Khamenei），要求川普一一將他們逮捕。一些網友則表示：「身為委內瑞拉人，我要向總統先生致以最誠摯的謝意」、「看到一位總統兌現競選承諾，解放受苦受難的人民，令人興奮和欣慰」。

白宮今（4）天也公開馬杜洛被拘留的最新畫面，更發文寫下：「嫌犯被警方押解公開示眾（Perp walked）。」從社群平台X（前推特）白宮官方帳號「Rapid Response 47」發布的影片可以看到，馬杜洛身穿黑色連帽衣戴著手銬，在美國緝毒局（DEA）幹員的護送下走過鋪有藍色地毯的走廊，過程中，馬杜洛還向圍觀者說「晚安，新年快樂」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，紐約市警察局（NYPD）證實，馬杜洛先是搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位嚴密護送下抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。美國司法部起訴書中列出馬杜洛的罪名包括「毒品恐怖主義」、「跨境走私古柯鹼」、「非法持有並陰謀利用毀滅性武器對抗美國」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稍早發表聲明指出，馬杜洛夫婦將在紐約南區地方法院面臨司法嚴懲。這次行動是向全世界宣告，利用國家主權包庇非法犯罪的時代已經終結。馬杜洛預計下週於曼哈頓聯邦法院出庭受審，面臨美國司法的嚴厲懲處，此舉也宣告了委內瑞拉一個長達12年時代的終結。

