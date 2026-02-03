馬杜洛下台滿月 委內瑞拉權力重整、對美關係與石油改革成焦點

法新社今天(3日)報導，委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭美軍行動推翻滿一個月後，委內瑞拉政局快速轉變。副總統德羅德里格斯(Delcy Rodriguez)擔任臨時領導人，一方面配合華府多項要求，推動政策調整，另一方面仍維持左翼「查韋斯派」(Chavista)的政治論述，展現權力過渡期的平衡策略。

在對美關係上，華府並未全面中斷政權延續，而是讓副總統接掌政權。美國總統川普(Donald Trump)表示與德羅德里格斯合作「進展良好」，雙方正重建2019年中斷的外交關係。不過，川普也警告，若改革與石油開放不符期待，德羅德里格斯恐面臨與前任相同的下場。

經濟方面，臨時政府迅速通過石油產業改革，允許私人企業獨立經營，降低權利金並放鬆國家對探勘的控制，被視為高度受美方影響的立法。分析指出，這有助吸引投資，但政治不確定性與產業修復成本仍高。

政治治理上，德羅德里格斯在保留部分關鍵部會人事的同時，也更換部分內閣與高階軍職，被學者形容為「調整期」。政府並宣布推動大赦、關閉惡名昭彰的埃利科伊德(El Helicoide)監獄，但人權團體指出，仍有數百名政治犯未獲釋，社會恐懼雖降溫，尚未消散。

儘管部份改革與政策方向有所改變，社會上仍存在不確定感。一些民眾對於經濟改善抱持希望，但也有評論認為現階段的變動可能更像是政權再包裝，而非真正全面的民主轉型。(編輯：宋皖媛)