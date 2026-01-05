馬杜洛世紀大審！今晚1點首開羈押聽證會 92歲法官主審

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自Nicolás Maduro臉書）





被美國抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛，預計在台灣時間周二（6日）凌晨1點出庭。全案的攻防焦點不只在於馬杜洛是否犯罪，辯方可能先從逮捕、押送到美國的合法性，以及是否涉及「主權豁免」來切入。若馬杜洛被定罪，最重恐面臨無期徒刑。本案由現年92歲「鐵面法官」海勒斯坦負責審理，而由於馬杜洛遭到美國制裁，任何美國律師要收他的律師費，都必須先取得財政部的核准。這代表馬杜洛可能需由法庭指派律師。

委內瑞拉總統馬杜洛世紀大審，將在台北時間6日凌晨1點首次開庭，全球高度聚焦，美國媒體也找來司法專家分析可能的發展。

刑事辯護律師賽斯札克曼 ：「政府幾乎肯定會要求還押，而且幾乎最後就是會還押，考慮到馬杜洛非美國公民，在美國境內沒有住所，因此我預期法官會將他還押至大都會拘留中心（MDC）。」

首場聽證會將於曼哈頓聯邦法院登場，屆時不對外轉播，預估馬杜洛辯護律師將以元首豁免權挑戰逮捕的合法性。而美方也有備而來，將堅持馬杜洛為非法統治者，不具外交豁免身分，並控以毒品恐怖主義罪，最高恐面臨20年徒刑。

美國總統川普：「這將是一場漫長而艱辛的審判，主審法官非常受人尊敬，海勒斯坦法官是一位德高望重的法官。我們將根據案件進展來觀察後續。如果民眾對我們所做的行動感到如此滿意，那是無價的。」

本案主審是92歲資深聯邦法官海勒斯坦，曾負責審理911恐攻後續訴訟案，以鐵面聞名，到底會怎麼判各界都很關注。

委內瑞拉總統馬杜洛：「晚安，新年快樂。」

但馬杜洛的心情肯定沒表面這麼輕鬆，但外界好奇的是，馬杜洛飛了3400公里，從委內瑞拉被押到紐約，怎麼會頻繁換裝？特別是他坐在美軍航艦硫磺島號上穿的灰色連帽夾克與長褲，與他後來落地紐約後的藍色衣服，都是來自美國品牌Nike和Origin，這些衣服都像是被人套上的。有專家分析，這些都是符合川普美國優先價值觀的品牌，而且刻意釋出這些畫面，根本就在打一場宣傳戰。

