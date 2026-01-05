馬杜洛世紀審判 主權豁免為攻防焦點

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦3日被美軍生擒後，定於台北時間6日凌晨1時左右，在曼哈頓聯邦法庭首次出庭。這場「世紀審判」不僅關乎馬杜洛個人命運，更將掀起一場國家元首「主權豁免」的激烈法律攻防戰。

美國司法部長邦迪先前指出，馬杜洛夫婦已在紐約南區被起訴。他們被控共謀實施毒品恐怖主義、走私古柯鹼、持有機槍及破壞性裝置。92歲的美國地區法官赫勒斯坦，將主持這場世紀審判。

馬杜洛被捕的日子，恰巧是巴拿馬前獨裁者諾瑞加遭美軍推翻的36周年紀念日。這項歷史性的巧合，預示馬杜洛案或將沿襲諾瑞加案的法律軌跡。

NBC邁阿密報導，馬杜洛的律師團預計將對逮捕的合法性提出質疑，主張馬杜洛作為主權國家的元首，享有國際法與美國法律賦予的「豁免權」，不應受美國法院起訴。然而法律專家多數認為，此舉難以奏效，關鍵在於「承認權」。

此次行動的法律依據，可追溯至1989年由時任助理司法部長巴爾簽署的一份法律意見書。該意見書指出，美國為執行國內法，有權在海外進行「強制綁架」，且這並不違反《聯合國憲章》中，禁止對主權國家使用武力的規定。專家表示，巴爾的這份意見書，很可能再被提及。

雖然川普政府在未經國會授權下，對委國進行軍事行動，引發憲法爭議，但根據美國最高法院自1800年代以來的裁決，無論被告是如何被帶往美國的，法院都具有對其進行審判的管轄權。

CNN先前爆料，有許多頂尖刑事辯護律師爭相想為馬杜洛辯護。雖然辯護團隊未正式公開，但一位知情人士向CNN透露，法院指定的辯護律師將是維克斯特羅姆（David Wikstrom）。

不過辯護團隊預計將面臨巨大的財務障礙，因為馬杜洛夫婦長期名列美國制裁名單，任何律師在收受其報酬前，須先獲得財政部的特別許可，否則即屬違法。