馬杜洛事件中共有樣學樣？黃暐瀚：中共想斬首台灣是擺明的事！提高難度就對了

馬杜洛事件後，引發中共是否有樣學樣的討論，黃暐瀚PO出新聞截圖表示，中共想斬首台灣總統，是早就明擺著的事，從來不怕人知道，提高中共攻台斬首的難度就對了。 圖：取自黃暐瀚臉書

[Newtalk新聞] 美國3日清晨突襲委內瑞拉，迅速逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發中國是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動的討論。對此，資深媒體人黃暐瀚今（7）日表示，中共一直計劃斬首台灣，盡全力提高中共攻台斬首的難度，就對了。

黃暐瀚發文表示，馬杜洛事件後，很多人擔心，可能會引發中共有樣學樣，也對台灣進行「斬首行動」，他直言，這說法令人很驚訝，中共想要斬首台灣總統，是早就明擺著的事，從來不怕人知道，何須鼓勵？

他提及，2015年中國在內蒙古的「朱日和」基地軍演，一比一的「台灣總統府」模擬建築，首次出現在世人面前，10年後日本媒體透過衛星再看，朱日和已經不只一棟總統府，整個博愛特區都蓋出來了。

美國三角洲部隊模擬如何斬首馬杜洛，還是私下演練；中共對世人宣告要進攻台灣總統府，早就已經10多年。經濟學人雜誌一篇專文提及，這次馬杜洛事件，顯露出中國缺乏對抗美國的「實力」與「決心」，黃暐瀚說，台灣身為「被威脅者」，我們不知道中國會不會動手？什麼時候會動手？我們能做的，就是「加強軍備、提高戰備、做好準備」。

孫子兵法有云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，黃暐瀚直言，盡全力提高中共攻台斬首的難度，就對了。

針對美國生擒委國總統後，掀起是否為中國對台採取類似行動開先例的討論，中央社報導，美國資深軍事作者奧斯本（Kris Osborn）指出，「委內瑞拉不是台灣」，委內瑞拉和台灣在戰術、軍事及政治環境上的差異使得這種可能性極小，甚至根本不切實際。台灣的防空網絡相對更複雜，中國斬首部隊要在低空取得制空權，難度可能極高。

