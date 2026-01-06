馬杜洛事件後南美向右轉 中國被迫戰略收縮

美國出手拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發中國強烈反彈，也被外界視為一次衝擊中國布局美南的重大變數。學者預期，在馬杜洛事件後，南美國家恐將紛紛「向右轉」，這不僅將不利於中國在南美布局，使其在南美的戰略呈現收縮的態勢，而且，中國苦心經營的「一帶一路」建設也將面臨嚴峻挑戰。

馬杜洛遭美逮捕 中國在委國投資恐打水漂

美國3日發動「南方之矛」行動，轟炸委內瑞拉，推翻並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，震驚國際。身為委內瑞拉最大債權國及石油買家的中國就立刻跳出來，公開譴責美國行動違反國際法、破壞地區穩定。

學者分析，中國的反彈其來有自，因為美國的行動，恐將對中國經濟及石油供應造成衝擊，不僅讓中國對委國高達數百億美元的政策性貸款，可能一夕間打水漂，就連石油的供應也可能出現變數。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說：『如果這一次馬杜洛政府的垮台，中國以油還貸的管道斷絕之後，一方面拿不到長短期委內瑞拉外債的償還，二方面你也沒辦法再享有它原油總比率超過大概是百分之八以上的便宜的委內瑞拉原油，這個當然對中國短期內的能源戰略物資的囤積， 乃至於整個直接影響到它的國內的經濟物價，某種程度都會帶來一定程度的打擊跟影響，更不用說中國接下來可能要用更昂貴的價格來買取或填補這樣的石油缺口。』

馬杜洛事件恐加速南美向右轉 迫中國呈現戰略收縮

然而，除了經濟上的影響外，淡江大學拉美研究中心主任宮國威則注意到，從川普上台後，厄瓜多、智利等南美國家的政權已紛紛向右傾斜，在美國這次行動後，他更預期將有更多的南美國家未來將紛紛「向右轉」，像今年即將舉行總統大選的巴西及哥倫比亞都是觀察指標，而這樣的結果將完全不利於中國在南美布局，甚至有可能呈現戰略收縮的態勢。

宮國威說：『那接下來的話，整個往右轉的話，我覺得在貿易方面、投資方面，應該都不會拒絕了， 這些都不會減少的，比如說中國在政治的影響力上面，我們只能說，他可能不會變大了，不會再擴張下去了，甚至於可能微微的縮水一點，就像是阿根廷這些國家，他跟中國之間的政治關係已經沒有那麼密切了，可是還是看在經濟關係上面，跟中國保持很好的聯繫，我覺得應該是會往這個方向走 。』

新門羅主義大旗下 中國一帶一路恐遭波及

雖然王智盛也認為，在川普的新門羅主義的大旗下，中國應該會呈現戰略收縮的態勢，但在經濟發展上，南美這些國家在政治的考量下，恐怕也會考慮和中國保持安全距離，因此這對中國苦心經營10年的一帶一路也將帶來嚴峻的挑戰。

其中，像是中國在秘魯興建的錢凱港，以及和巴西合作興建的兩洋鐵路計畫，還有中國在阿根廷涉及南極洲開發的內烏肯航太發射站，王智盛都認為，未來仍會有許多變數。除此之外，中國在玻利維亞和秘魯開採的鋰礦，更是有可能被美國盯上的稀土開發項目。

他說：『全世界有55%以上的鋰礦稀土是在剛剛我講的玻利維亞、秘魯交界這個地方，所以中國一直跟這些國家商討要開採鋰礦， 稀土資源本來就是川普非常非常在意，所以這件事情恐怕不會喊停，喊停之後這個影響很大，因為鋰礦我剛才講是電動車的相關資源，也就是說當鋰礦不在中國掌握當中，未來相關的電動車相關的行業是不是也會因此而受到打擊， 就是打擊中國，但是讓特斯拉這些美國產業獲利。』

美國強勢作為下 中國該如何盤算？

只是面對美國強勢作為，中國會反制嗎？王智盛分析，目前美中關係才稍微緩和，短期內，也就是在習近平今年底訪美、川普4月訪中前的這個階段，中國應該不會為了委內瑞拉和美國叫板，尤其他認為，長期來看，如果美國將資源集中在拉美或西太平洋，而可能因此對東亞布局有所鬆動的話，這恐怕反而符合中國的利益，因此中國應該會按兵不動。

他說：『從川普去年的國家安全戰略推論，也就是西太平洋的能源或安全都屬於美國核心利益，美國必須要有權利去做控管的話，那中國可能他的評估會是要不要跟川普的這種所謂的我把它叫「唐羅主義」，就是新門羅主義這樣的立場對幹，還是說，寧願美國把更多的重心放在拉丁美洲， 而可能在東亞的佈局上面有所鬆動，哪一個對中國的利益比較大？我覺得北京現在恐怕也在重新的打算盤，如果他發現能夠讓美國把更多的資源投入拉丁美洲，而部分的去在東亞上面有所鬆動的話，這個或許是最符合中國的盤算。』

新門羅主義具全球性 北京不再能恣意而為

不過，王智盛也提醒，中國也不必打這樣的如意算盤，因為美國的利益是全球性的，川普的新門羅主義當然不會只是為了拉丁美洲，包括台灣、東亞，都是美國核心利益的一部分，因此只要觸及軍事敏感和美國神經的基礎建設，北京勢必都不能再像以往恣意而為，將被迫放慢腳步。