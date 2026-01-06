馬杜洛事件能嚇阻對岸？ 陳冠廷：不會因此加快或減緩

陳冠廷指出，正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈。（圖／報系資料庫）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於美東時間3日遭美軍非法綁架，外界關注是否可能對中共形成嚇阻效果，進而降低對台動武風險；對此，民進黨立委陳冠廷今（6）日表示，這樣的判斷必須回到中國長期的戰略行為來檢視，而不能以單一事件作過度推論；並說，正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈，

陳冠廷指出，從過去20年中國在南海與台灣海峽的行動可以清楚看出，中共對台施壓並非受國際突發事件牽動，而是有其既定的戰略節奏與操作週期，「不論是委內瑞拉的事件，或者發生在歐洲、美洲、中東的行動，都不會實質加快或減緩中共對台灣的行動。」

廣告 廣告

陳冠廷強調，中共真正擅長的，並不是突然發動全面戰爭，而是透過時間累積，緩慢推進、逐步改變現狀。他說，從早期共機極少跨越海峽中線，到如今頻繁跨線；從海警與軍艦活動範圍逐步前推，到海警船對我方24海浬的進迫日益常態化，這些都不是短期現象，而是以年、甚至以十年為單位累積的結果。

陳冠廷提到，實彈演訓落點距離台灣越來越近、軍演次數增加、灰色地帶行動升高，但社會往往在一兩天後便逐漸淡忘，甚至出現「也沒發生什麼事」的聲音。

陳冠廷說，真正擔心的不是北京是否會因馬杜羅事件而調整戰略，而是台灣內部如果因此得出「中國其實不敢動武」、「這些都只是虛張聲勢」的錯誤結論，反而會削弱我們面對長期威脅的判斷能力。

陳冠廷進一步指出，正因為中共採取的是長期、高強度、持續進迫的戰略，台灣更不能在此時對國防準備鬆懈，「國防預算不是對單一事件的反應，而是對長期風險的回應。立法院有責任盡速完成國防預算的審議，確保相關建軍與防衛能量不被延宕

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「貴族蔬菜」價格崩盤！產地50元買4顆 菜販喊：現在吃就賺到

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」