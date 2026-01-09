馬杜洛事件讓中俄北朝鮮都怕了！中國裔日議員石平指習近平憂生擒重演：被請到美國喝茶不是完全沒可能

近日美國總統川普派美軍迅速生擒委內瑞拉獨裁總統馬杜洛，對此中國裔日本參議員石平今（9日）與好友、印太戰略智庫執行長矢板明夫上電台節目《新聞放鞭炮》受訪，他直言，此事讓習近平「很害怕」，美國讓活捉變成可能選項，若中國真要打台灣，與其美軍在海峽和解放軍硬碰硬，還不如派三角洲特種部隊，「把習近平請到紐約華盛頓去喝茶多好。」

矢板明夫提到，昨天見到羅浚晅醫師，他講說美國總統川普抓到馬杜洛，是美國重重打了習近平一拳，而石平訪問台灣，是日本又打了習近平一拳。

對於美國生擒委內瑞拉獨裁總統，石平說，普丁、習近平加上金正恩就是獨裁者三兄弟，他們現在害怕了，因為獨裁者自認天下無敵，誰也拿他們沒辦法，後來突然發現美國的三角洲部隊拿他們有辦法，就會害怕了。



石平直言，「習近平很害怕啊」，同樣被活捉也不是完全沒可能，若中國真要攻打台灣，在美國看來，和解放軍在海峽硬碰硬打仗，犧牲多少美國士兵，還不如派三角洲特種部隊，「把習近平請到紐約華盛頓去喝茶多好。」



對於國台辦斥「宵小狂言，不值一提」，石平直言，自己沒鬼鬼祟祟，做什麼事都是堂堂正正的，中共愛怎麼罵就讓他們罵，對他制裁這件事，至少不是外交部層面能決定的，是要比外交部高的階層。



矢板明夫補充，他多年在中國採訪，昨天外交部兩個發言人林劍和毛寧，還有國台辦發言人全都講石平不值一提，說明了他們已經跨省會、跨部門地協調，並統一口徑回答了，這種事只有重大事件會如此，因此根本不是「不值一提」。



對於日媒大幅報導，石平證明台灣不屬於中國，矢板明夫表示，這是他認為石平此行最大的功勞，大部分日本人其實對台灣中國歷史不太了解，而中共天天宣傳台灣是中國一部分，日本民眾都被洗腦了，多多少少會這麼想，但是石平這一下證明並非如此。



矢板明夫指出，中國沒反駁僅說「不值一提」，日本那些親中派也沒辦法替中國解釋，因為北京沒給宣傳材料，所以石平此次功勞非常大；石平也說，到今天為止，日本國立的親中派還沒有一個人站出來批判他。



矢板明夫也說，估計出這件事以後，習近平未來不發展經濟了，光抓旁邊的間諜就夠忙，他看誰都想要害他，這次抓是離他越親近的越要抓，而且美國這次很聰明，沒有把委內瑞拉的反對黨弄回來，這次就讓馬杜洛副總統上來，這樣習近平一看旁邊的李強（中國總理）、蔡奇（中共中央書記處書記）都像壞蛋，把習抓走了，他們就上位了，因此中國經濟未來可能「沒戲了」。

