馬杜洛今將出庭受審 上手銬雙手比讚畫面曝光

2025年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛（左一）被捕後飛抵紐約，由美國緝毒署署長柯爾（左二）親自押送至拘留中心。路透社



委內瑞拉總統馬杜洛週六（1/3）遭美軍入侵住處生擒帶回美國受審後，他和妻子佛羅雷斯將於週一（1/5）首度出庭受審。美國多間媒體則是陸續公開馬杜洛週六被狼狽引渡美國的畫面，只見馬杜洛相當淡定，還多次向媒體展示雙手比讚和勝利手勢。

綜合美國廣播公司（abc）、《紐約郵報》、《每日郵報》報導，馬杜洛和妻子週六被美軍突襲逮捕後，先被帶上一艘美軍戰艦，週六晚間搭機抵達紐約州的國民警衛隊空軍基地。穿著藍色帽T的馬杜洛被多名緝毒局（DEA）執法人員帶著走下飛機，雙手被上手銬的他向拍攝鏡頭舉起兩手的大拇指比讚，不知代表何意。

2025年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛被捕後飛抵紐約，被押往美國緝毒署辦公室。翻攝X／美國廣播公司

DEA幹員隨後用直升機將馬杜洛帶往位於紐約市布魯克林區的大都會拘留中心。馬杜洛下直升機時多了一件黑色外套，他非常淡定還與DEA幹員開玩笑，甚至一度對著一旁拍攝鏡頭比出V字勝利手勢。

委內瑞拉總統馬杜洛被引渡至紐約受審時對著鏡頭比出勝利手勢。翻攝紐約郵報

馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）則穿著橄欖綠色連帽外套，頭上顯然因受傷而有包紮頭巾。佛羅雷斯並未如丈夫一般對鏡頭表達任何情緒。

委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯(綠色外套者)頭部似乎受傷包紮，被美國執法人員送往拘留中心。翻攝ABC新聞

美國司法部表示，馬杜洛夫婦將於美東時間中午左右在曼哈頓聯邦法庭首次出庭受審。由法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）審理。

馬杜洛夫婦遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。目前尚不清楚他們是否已聘請辯護律師代表。

