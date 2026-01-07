馬杜洛倒台引爆歡呼與抗議 3/17再開庭恐陷攻防戰 (影音)

被罷黜的委內瑞拉強人總統馬杜洛5日首次在美國出庭受審，在紐約聯邦法庭外，聚集了反對馬杜洛長年高壓統治與反對美國干預，要求釋放馬杜洛的陣營，雙方在法庭外互相叫陣。 馬杜洛在美出庭 開啟法律攻防戰 在此前，美軍3日凌晨對卡拉卡斯發動突襲，擒獲馬杜洛和他的妻子，隨後將兩人押送至美國受審，馬杜洛將面臨「毒品恐怖主義」相關指控。 首次出庭的馬杜洛面對多項販毒指控強調自己無罪，並稱自己「仍然是委內瑞拉總統」，以及是戰俘。馬杜洛律師主張，他遭到「軍事綁架」。美國法院訂於3月17日再次開庭，預料接下來將是耗時的法律攻防戰。 馬杜洛掌權逾12年 政經危機下近800萬人出走 在馬杜洛掌權超過12年後，委內瑞拉一夕變天，震撼全球。 在管理失當、加上長年遭到西方制裁之下，這個富藏石油，曾經是拉丁美洲最富有的國家，經濟一路走向崩潰，人民生活困苦，許多連飯都吃不飽的民眾戲謔稱他們是在進行「馬杜洛減肥法」(Maduro diet)。 此外，反對派也面臨不斷升高的壓迫。去年1月，美國總統川普重返白宮之際，馬杜洛宣誓就職，展開他的第三個6年任期，並持續否認外界對2024年大選舞弊與鎮壓反對派的指控。 在經濟與政治危機下，據統計，截至2024年底，有近800萬人選擇出走，佔總體人口約27％。 慶祝強人一夕倒台 委國海外年輕人販售紀念T恤 31歲的佩拉薩(Kely Peraza)是選擇出走的人之一，如今她住在秘魯首都利馬(Lima)。在馬杜洛倒台後，她與朋友開設一個小攤，專門販售紀念T恤，T恤上寫著「自由委內瑞拉」(Venezuela Libre)，圖片是佩拉薩朋友以AI設計，描繪馬杜洛被捕當下的圖像。小店的生意旺盛，有客人前來一訂購就是100件。 委內瑞拉人佩拉薩：『(原音)在委內瑞拉選舉那天，我已經失去信心。我以為馬杜洛不會下台，也沒有人能把他拉下來，結果突然之間，一夜之間，你看看發生了什麼事。我原本已經失去希望，所以當你穿上這件T恤時，感覺就好像我們幾乎回到了自己的國家。』 馬杜洛支持者走上首都街頭 要求立即釋放 在委內瑞拉首都卡拉卡斯，不確定性壟罩下少有人公開慶祝馬杜洛倒台，另有馬杜洛的支持者高舉國旗走上街頭，他們高喊口號反對戰爭，並要求川普政府立即釋放馬杜洛與其妻子。 有抗議者表示，美國這麼做一切都是為了偷走他們的石油。 馬杜洛支持者：『(原音) 這已經得到了明確的證明：外國佬貪婪地渴望石油，他們的石油已經枯竭，他們會在五、六年內耗盡石油，而我們的石油儲備足夠使用200多年。』 美國暫與馬杜洛盟友合作 委國未來未明 川普希望，在過渡期間，委國能保持足夠平靜，讓美國能源企業進入開採豐富的原油資源。他6日並宣布，委國臨時政府將向美國移交上千萬桶原油。 華府正試圖在後馬杜洛的過渡期，暫時與馬杜洛盟友合作，包括支持馬杜洛的副手羅德里格斯(Delcy Rodriguez)出任代理總統，並對委國強硬派的部長加強施壓，這是否最終會促成一個更親美的新政府將持續受到觀察。