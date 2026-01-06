馬杜洛倒台是有內鬼！媒體人曝台灣「滲透風險」

委內瑞拉總統馬杜洛（左）遭到美軍斬首行動生擒逮捕，總統賴清德（右）的處境也引發討論。（合成圖／示意圖／美聯社、資料照）

美國日前以涉嫌走私毒品為由，將委內瑞拉總統馬杜洛帶往美國受審，消息一出震撼國際社會。相關發展也引發外界憂心，是否可能成為大國對付他國領導人的新模式，甚至被中國大陸借鏡，對台灣採取類似「斬首行動」。對此，資深媒體人謝寒冰5日指出，以馬杜洛此次遭帶離為例，直言其關鍵就在於「內鬼」與線人情資。他質疑，是否也可能有人將總統賴清德的行程與動態，即時回報給中共，外界無從得知。

謝寒冰5日在中天節目《全球大爆卦》中指出，美國此舉不僅衝擊國際秩序，也暴露出「強權即規則」的殘酷現實。他轉述一名親綠醫師作家的說法，直言「美國就是國際法、就是國際規則」，在某種程度上，這正是美國長期以來的自我認知。

廣告 廣告

謝寒冰認為，當一名自詡熱愛民主與人權的人士，也公開承認「拳頭大就有合法性」，等同默認只要夠強，任何行為都能被合理化。他直言，這種作法或許是超級大國的特權，但對一般中型國家而言，若仿效美國行徑，勢必遭到國際圍剿與唾棄。

謝寒冰進一步指出，美國總統川普的作為，等於向世界示範了一件事，只要實力夠強，即使做出爭議行動，其他國家也未必敢公開反對。他提醒，中國大陸長期將台灣問題視為內政，若有一天認定自身條件成熟，是否也可能考慮採取「斬首式」行動，值得台灣高度警惕。

謝寒冰指出，中共過去已進行過相關演練，去年台灣更破獲多起共諜案件，涉及民進黨中央黨部、總統府、國安會及外交部等敏感單位，顯示滲透風險不容忽視。他直言，「可以大膽假設，台灣各大部門都可能存在被滲透的情況。」

他更以馬杜洛此次遭帶離為例，直言其關鍵就在於「內鬼」與線人情資。他質疑，是否也可能有人將總統賴清德的行程與動態，即時回報給中共，外界無從得知，但不能完全排除這種可能。

針對政府是否已有因應準備，謝寒冰質疑，國防部雖多次強調「都有準備」，但實際準備內容與防範機制為何，社會大眾並不清楚。他也進一步延伸指出，既然美國開了這個先例，未來俄羅斯總統普丁是否也可能仿效，對烏克蘭總統澤倫斯基採取類似行動，其理由甚至可能與美國如出一轍。

謝寒冰強調，在國際政治日益叢林化的情勢下，台灣不能只停留在口頭宣示，更必須正視情報安全與反滲透問題，否則一旦局勢急轉，恐怕將毫無緩衝空間。

【看原文連結】