馬杜洛倒台隔日街頭實況 台商：警力增、民眾冷靜
（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）委內瑞拉強人馬杜洛倒台，旅委國近30載的台商觀察，飽受經濟衰退所苦的民眾未脫序瘋狂囤貨或砸搶超市。藥局及加油站見排隊人潮，人人依序結帳。街上警力略增，停電則是日常，未必與美軍轟炸有關。
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。
事發當時，委內瑞拉台灣青商會會長游先生離首都卡拉卡斯約5個小時車程的居住處毫無動靜，數小時後新聞陸續湧入。他今天接受中央社電訪時表示，自己天亮後出門走走，才發現街上多人歡呼。
考量到委內瑞拉言論自由受限，游先生熟識的委國友人曾在抗議政府期間於地上寫下標語而被盯上，甚至必須更換手機號碼及低調行動，「外國人更是要注意」，他婉拒視訊訪問。
●強人倒台委內瑞拉未亂 台商直擊警力增
回顧2016年，委內瑞拉物價飛漲、商品短缺、民眾饑餓難耐，群起搶劫生活用品事件頻繁。如今強人垮台，游先生觀察，超市、藥局及加油站出現排隊人潮，但沒聽說有人趁機洗劫，民眾蠻守秩序。
此外，拜近年開放國內美金交易之賜，游先生熟識的超商老闆也說，委內瑞拉已走出貨架空蕩的惡夢，物資供給充足。銀行與ATM也照常運作。
首都有全副武裝、身穿黑衣、持長槍的特工在市中心巡邏，游先生所在的城市也見警力略增，他今天外出加油，順道去市中心繞繞就被警察攔下，但警方也只稍關切民眾有無特殊狀況就放行。
●期待改變及國家主權完整之間拉扯
馬杜洛已被押送離境，被帶至紐約受審。1998年跟隨父親外派到委內瑞拉的游先生歸納，委內瑞拉人的心情及立場，大略上可分3種：反對派、公務體系及矛盾的一群。
站在政府對立面的反對派遭打壓多年，無資源推翻執政黨，只能借助外力。游先生說，對於美國抓捕馬杜洛行動，反對派樂觀其成。在公務體系任職，或是家人與政府有利益往來者則無法反對及批評政府。
他以自己在委內瑞拉軍中身不由己的友人為例，軍人的天職必須服從命令，即使反對政府也不會發聲，深怕面臨懲處甚至革職。此外，這個群體還包括依賴政府補助的經濟弱勢，憂心表態反馬杜洛就斷了福利。
矛盾的一群則在期盼改朝換代及國家主權完整之間拉扯。游先生指出，這群人盼委內瑞拉有所改變，但美國抓捕國家元首已損及主權、甚至有侵略意味，難給予絕對支持。
●委內瑞拉對外交通幾乎全斷 出走一票難求
委內瑞拉局勢動盪多年，無意冒險耕耘的台商已於2017至2018年間離開，游先生指出，留下來的台灣人，不是有一定工作基礎，就是有家庭羈絆。
2016年，受油價暴跌影響等原因，委內瑞拉物價高漲、物資嚴重匱乏，出現多起洗劫事件，當地庫馬納市（Cumana）甚至由零星洗劫現象演變成大規模搶劫，局面走向失控。地方政府出動國民兵、鎮暴警察維持秩序。
根據同年6月立法院外交及國防委員會會議紀錄，僑委會粗估在委內瑞拉的僑胞大概有600人到700人，絕大部分已經有財產、有家庭，不願意離開委國。
如今委國前景難料，即使打算出走，委國對外交通也幾近全斷，一票難求。
游先生說，川普在加勒比海集結重兵，不少航空公司直接取消飛往委內瑞拉航班至12月初，後續也不敢貿然行動，最終全數取消航班至1月中或1月底，有些航空公司甚至被無限期取消航權。這時要飛離委內瑞拉，難如登天。
39歲的游先生早已落地生根，離開不是選項，只盼委國重返他初抵達的黃金時期。
他回憶，20多年前的委內瑞拉經濟快速起飛，豪華大型轎車滿街跑，社會福利也佳，他一路從藥學系唸到研究所都享有政府補助。此外，當年首都地鐵超車台灣，已經運作多年。
游先生也說，委內瑞拉資源非常豐富，石油儲量堪比沙烏地阿拉伯及杜拜，如果善加以管理，他有信心，第二故鄉距復甦不遠。（編輯：謝怡璇）1150105
