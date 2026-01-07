馬杜洛再添一罪狀！川普批：他竟然模仿我跳舞

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國於本月3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間昨（6）日凌晨，首度在美國紐約曼哈頓聯邦法院出庭應訊。馬杜洛共遭控4項重罪。而川普在開庭後又再替他加碼一項罪名，指控「他試圖模仿我的舞步」。

川普在開庭後又再替委內瑞拉總統馬杜洛加碼一項罪名，指控「他試圖模仿我的舞步」。（圖／川普臉書）

馬杜洛6日首度在美國紐約曼哈頓聯邦法院出庭應訊，據美國司法部公布的起訴書，馬杜洛共遭控4項重罪，包括「串謀涉毒恐怖主義」、「串謀古柯鹼走私」、「持有機槍及毀滅性裝置」，最後則是「串謀持有機槍及毀滅性裝置」。

庭訊中，身穿囚衣的馬杜洛配戴翻譯耳機，針對遭控的4項重罪，逐一表示不認罪，並當庭高喊：「我是無辜的，我仍是這個國家的總統。」其辯護律師波拉克（Barry J. Pollack）也向法官表示，後續將爭執馬杜洛遭「軍事綁架」並押送美國受審的合法性。

據英國《衛報》報導，川普在華府出席眾議院共和黨團年度政策閉門會議致詞時，指控馬杜洛：「他一站上台，就試圖模仿我的舞步。」他直呼馬杜洛是個暴力的人，「他去舞台上面，模仿我的舞蹈。但他是個暴力的人，你們知道，他殺了數百萬人，還施行酷刑」，川普並指稱「他們在卡拉卡斯市中心有一個正在關閉的酷刑室，現在遭到關閉」，但未進一步說明。

川普的指控來自先前的報導，指馬杜洛頻繁在公開場合跳舞，並伴隨著口號「不要戰爭，要和平」的電子混音版登台表演；再加上他若無其事的態度，據稱促使白宮決定將其帶走；據《紐約時報》報導，委內瑞拉已故前總統查維斯（Hugo Chávez）是馬杜洛的導師和榜樣，而查維斯也經常在集會上跳舞。但川普團隊認為，馬杜洛這些行為是在嘲諷美國集結軍力並要求他下台的壓力。



