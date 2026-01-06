馬杜洛出庭 高喊是被綁來的戰俘

委內瑞拉前總統馬杜洛日前被逮後，於5日在紐約曼哈頓的聯邦法院出席首場提審聽證會，在聽證會期間，馬杜洛和妻子佛羅雷斯皆主張無罪，馬杜洛聲稱，他是被非法綁架來的，現在成為戰俘，且他堅稱自己仍是委內瑞拉總統。不過馬杜洛夫婦皆未提出保釋聲請，但馬杜洛律師將提出動議，挑戰美國這場「軍事綁架」合法性。兩人下次預計在3月17日出庭。

馬杜洛被控共謀實施毒品恐怖主義、走私古柯鹼、持有機槍及破壞性裝置等罪，每個罪名依照美國法律，最高都可以判處終身監禁。在出庭前，美國執法人員也把維安做得密不透風，馬杜洛夫婦先是從位於布魯克林的大都會拘留中心搭乘直升機前往一個位於曼哈頓的直升機停機坪，再由車隊送往法院。

馬杜洛夫婦出庭身穿橘色監獄打底衣服，外面再套上藍色短袖，並穿著卡其褲與橘色拖鞋，對比還在委內瑞拉時的慷慨激昂，此時兩人更顯狼狽。

隨著馬杜洛夫婦伴隨腳鐐聲響步入法院，他向在場群眾與記者喊道，「我被綁架了」，不過在他坐下前，他不忘用英語向眾人恭賀新年快樂。

這場聽證會歷時約40分鐘，在法官赫勒斯坦確認馬杜洛身分時，馬杜洛說，「庭上，我是馬杜洛，是委內瑞拉共和國的總統，而我從1月3日就被綁來這裡了。我從卡拉卡斯的家中被綁架來這裡。」不過赫勒斯坦很快打斷馬杜洛表示，未來還會有時間為所有主張辯解。

馬杜洛也強調，他仍是委內瑞拉總統，他被非法綁來美國，現在淪為戰俘，在開庭期間，他也數度想打斷法官發言稱自己是無辜無罪的，是個正直的人。

根據在場媒體報導，馬杜洛全程面無表情且保持冷靜，也不時在紙上做筆記；馬杜洛的律師波拉克並未聲請保釋，但表示後續會提出動議，針對這場「軍事綁架」合法性進行攻防。

佛羅雷斯額頭上和靠近眼睛處纏著繃帶出庭，同樣否認犯罪，主張異己是完全無辜的。其代表律師唐諾利主張，她在被綁架期間受到「嚴重傷害」，要求替佛羅雷斯進行全面的X光檢查，確認是否有肋骨挫傷或骨折。

而在聽證會接近尾聲時，有一名位於旁聽席的男子突然激動向馬杜洛大喊，「你會為你的罪行付出代價，你是非法總統」，而馬杜洛則不甘示弱向該男子以西班牙文反嗆，「我是被綁架的總統，我是戰俘。」