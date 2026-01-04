馬杜洛到底是誰？他從公車司機變恐怖獨裁總統 「迫使8百萬國人逃離」權力崛起與崩壞過程曝光

委內瑞拉總統馬杜洛遭美方拘捕，結束長達13年的統治，其政治生涯與爭議再度成為全球焦點。（翻攝自X）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）昨（3日）凌晨遭美軍突襲拘捕，並被押送至美國紐約布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），預計明（5日）首次出庭，面臨包括「毒品恐怖主義陰謀」等多項重罪指控。消息曝光後，國際社會高度關注。《衛報》《路透社》等外媒也同步整理馬杜洛的身世背景，回顧這名長期被視為獨裁者的政治崛起之路。

馬杜洛是誰？出身工人階級 年輕時當過公車司機

馬杜洛1962年11月23日出生於委內瑞拉首都卡拉卡斯近郊，成長於典型的藍領家庭。父親是工會領袖，深受左派思想影響。就學期間，他曾擔任學生會會長，年輕時更長期以公車司機維生，這段背景也成為他日後政治形象的一部分。

如何踏入政壇？ 緊跟查維茲一路被扶上權力高峰

1980年代後期，馬杜洛前往古巴進修，接觸左翼政治思想。1990年代中期，他開始追隨已故前總統查維茲（Hugo Chávez），並逐漸成為核心親信。

1998年，馬杜洛成功當選國會議員，正式踏入政壇，之後歷任國會議長、外交部長與副總統等要職。查維茲病逝前，點名馬杜洛為接班人，使他在2013年以極小差距當選總統。

馬杜洛執政出了什麼問題？ 經濟崩潰、人權爭議不斷

馬杜洛上台後，委內瑞拉陷入前所未見的經濟危機，惡性通膨失控、糧食與藥品長期短缺，民生急速惡化。

2014年與2017年，全國爆發大規模反政府示威，官方強力鎮壓，造成數百人死傷、上千人被捕，引發國際刑事法院（ICC）介入調查。

選舉爭議不斷？ 禁止對手參選、自行宣布連任

在2024年總統大選前夕，馬杜洛政府禁止主要反對派領袖馬查多（María Corina Machado）參選，引發國際譁然。選後，官方逕自宣布馬杜洛勝選，並於2025年1月宣誓就任第三任期。

選後抗議浪潮再起，數千名示威者遭到拘捕，進一步加劇外界對其「獨裁統治」的批評。

為何引發國際制裁？聯合國點名涉犯危害人類罪

長年經濟困境與政治迫害，導致自2014年至今，約有800萬名委內瑞拉人民被迫逃離家園。

聯合國調查團上月指出，在馬杜洛統治下，國民警衛隊與安全部門系統性迫害政治異議人士，行為已構成危害人類罪。

美國為何出手？ 川普政府多次指控涉毒與貪腐

美國早在2020年川普第一任期時，便以貪腐與毒品犯罪起訴馬杜洛。第二任期更進一步指控其經營跨國販毒集團，並聯合多國對委內瑞拉施加制裁。而美方近月持續施壓，最後終於成功拘捕馬杜洛，震撼國際政壇。

