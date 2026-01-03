馬杜洛剛見完中國特使！下一秒就被抓走

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）今（3）日被美軍抓走，馬杜洛曾多次與習近平會晤，大讚中國是偉大朋友。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押送出境，預料將帶回美國接受刑事審判。值得注意的是，2日晚上馬杜洛才接見了中國特使邱小琪，邱小琪重申「中國和委內瑞拉是久經考驗的戰略夥伴」，結果幾個小時後夥伴就消失。馬杜洛去年5月曾與中國國家主席習近平在俄羅斯會面，當時習近平稱中委結下「鐵杆友誼」，如今此情可待成追憶。

馬杜洛2日晚間與中國拉美事務特別代表邱小琪會晤，當地媒體報導稱值此美國採取日益強硬的軍事行動之際，邱小琪前來卡拉卡斯送上支持，邱小琪說中國和委內瑞拉是久經考驗的戰略夥伴，並強調委內瑞拉蘊藏著大量機會，馬杜洛則對中國的支持表示感謝，說委內瑞拉和中國之間擁有長久存在、具保障的聯盟關係。

由於邱小琪2日晚間才甫結束與馬杜洛的3小時會晤，美軍3日凌晨發動空襲時，中國外交使團很可能就在卡拉卡斯第一線親身見證。

習近平「死亡之握」發功？

馬杜洛去年與習近平在莫斯科會晤，當時兩人相談甚歡，雙方重申中國與委內瑞拉的戰略夥伴關係，習近平說彼此擁有「鐵杆友誼」，馬杜洛則說中國是偉大的朋友。

值得注意的是，去年9月尼泊爾發生大規模暴動，總理奧利（Khadga Prasad Oli）和總統普德爾（Ram Chandra Poudel）相繼請辭，而就在暴動發生不久前，奧利才在天津與習近平會晤握手，結果回國就黯然下台。

類似的例子還有前孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina），2024年7月發生大規模暴亂，最終哈西娜在2024年8月初與妹妹一同搭機逃往印度。哈西娜在2024年7月才訪問中國，與習近平會晤，是她相隔十年再次訪中，結果也是沒多久就政權垮台。

▲前孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）2024年7月才訪問中國，與習近平會晤，2024年8月就因暴動下台，出逃印度。（圖／美聯社／達志影像）

