馬杜洛副手任委國代理總統 川普警告：若「不做正確的事」將付慘痛代價

即時中心／梁博超報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押送至美國紐約的布魯克林拘留中心，面臨毒品走私等指控；而委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）被最高法院下令，作為代理總統履行一切職責。對此，先前曾表示羅德里格斯是「可合作對象」的美國總統川普，在週日（4日）提出警告，若「不做正確的事」，將會付出巨大代價，「可能比馬杜洛還要嚴重」。

廣告 廣告

美國總統川普於上週六在海湖莊園的記者發布會上曾表示，美國將對委內瑞拉採取「立即接管」模式，以確保當地局勢穩定。「美國將在委內瑞拉國內建立過渡性管理架構，直到能成立一個『安全且合法』的政府。」

川普更指出，馬杜洛的副手羅德里格斯願意配合，是美國可以合作的對象；然而，羅德里格斯接任代理總統後卻譴責美國的軍事行動，並要求釋放馬杜洛夫婦，還稱「馬杜洛是委內瑞拉唯一的總統」。

川普週日在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）的電話專訪時便警告，如果羅德里格斯「不做正確的事」，將會付出巨大代價，「可能比馬杜洛還要嚴重」。

同時川普還提到，無論是重建或者政權更迭，「總比現在的狀況好。」他認為，就委內瑞拉這個國家而言，重建不是壞事。「這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，在各方面都是災難。」

原文出處：快新聞／馬杜洛副手任委國代理總統 川普警告：若「不做正確的事」將付慘痛代價

更多民視新聞報導

中國女血洗香港牛雜麵店？因無法電子支付「發狂砍警」下場曝

本周美國重要經濟數據將公布 11月失業率攀升 加快降息時間

強烈冷氣團將南下！今晨最低僅6.5度 16縣市續發低溫特報

