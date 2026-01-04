馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了

即時中心／徐子為報導



美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。





委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙。美國總統川普稍早在社群發文，稱美國已成功對委國及馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國帶離，此次行動是與美國執法部門共同進行。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社群平台X推文指出，馬杜洛及其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）已被紐約南區聯邦地區法院起訴。



川普在其第二任美國總統任期，對馬杜洛的懸賞金提高至5000萬美元（約折合新台幣15.69億元）；對此，馬杜洛曾在去（2025）年8月公開嗆聲，「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮（Ｍiraflores Palace，委內瑞拉總統官邸）等你。膽小鬼們，別讓老子等太久」。



不料他的一席話卻一語成讖，不到半年，美國政府透過CIA、軍方特種部隊縝密策畫下，將馬杜洛押回美國。白宮官方IG釋出這段先是馬杜洛叫囂的畫面，後用一段國務卿盧比歐（Marco Rubio）的談話段落諷刺，「如果你不懂，那你現在該懂了」；並提到馬杜洛曾有機會反悔，但他已錯失機會，狠狠吐槽他一番。

