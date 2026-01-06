馬杜洛四重罪在身、恐面臨終身監禁 首開庭喊：仍是委內瑞拉總統

美東時間3日凌晨，美軍發動大規模軍事行動，突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕其總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），隨後押至紐約拘留。兩人於5日首度在聯邦法院出庭，針對檢方提出的多項指控一概否認。馬杜洛強調自己清白無罪，宣稱仍是委內瑞拉的總統，其律師也認為這一系列具爭議性的行動，根本是「軍事綁架」。

首次出庭應訊 馬杜洛：我仍然是總統

首次庭審歷時約40分鐘，馬杜洛與佛羅雷斯在法庭上否認所有指控。根據美媒《CNN》報導，馬杜洛在庭上表示「我仍然是我國總統。」被詢問是否認罪時，直呼「我是清白的，沒有犯下這裡所提到的任何罪行，我是一個正直的人。」

庭訊結束後，旁聽席一名男子以西班牙語高喊馬杜洛是「非法總統」，另一名曾遭委國囚禁的政治犯也當庭指責馬杜洛。馬杜洛則回應稱自己終將獲得自由，並高喊「我是戰俘」。

律師稱有醫療需求 下次開庭時間曝

辯護律師指出，馬杜洛與佛羅雷斯皆有健康與醫療問題需要處理，其中佛羅雷斯在「綁架」過程中，可能有肋骨骨折或嚴重瘀傷，需要身體檢查，進一步接受治療。

雖然2人目前尚未提出立即釋放的請求，不過馬杜洛的律師巴瑞・波拉克（Barry Pollack）計畫提出多項動議，挑戰起訴內容，並稱馬杜洛遭美國軍事人員逮捕的爭議性行動為「軍事綁架」。波拉克也指出，馬杜洛身為主權國家元首，依法享有與其職務相關的特權與豁免權。

下一次庭期訂於美東時間3月17日上午11時舉行，律師不排除屆時提出保釋申請，並以軍事綁架為由，挑戰逮捕與引渡的合法性。

美方起訴理由曝光 控馬杜洛主導販毒、武裝犯罪

馬杜洛早在2020年就已經遭美方通緝，美國檢方3日公布最新起訴書，指控馬杜洛親自監督一個由國家資助的古柯鹼販運組織，並與多個國際暴力販毒集團合作，包括墨西哥的西那羅亞（Sinaloa）與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）。

檢方指出，馬杜洛自2000年踏入政壇、2013年被選為已故總統查維茲（Hugo Chavez）的接班人至今，長期利用國家資助犯罪集團、販運古柯鹼，並下令綁架、毆打和謀殺等，以保護其行動並進行討債作業。

起訴書指控馬杜洛「為了自己、其統治政權成員和家人的利益，使古柯鹼驅動的貪腐茁壯滋生」。美國當局指控，多個跨國販毒集團與委內瑞拉政府合作，向高層官員輸送利益，以換取官方保護與執法掩護，導致大量古柯鹼流入美國。

佛羅雷斯亦遭點名 夫婦涉收賄、綁架與謀殺

檢方同時指控，馬杜洛與佛羅雷斯曾下令綁架、毆打甚至謀殺積欠毒資或破壞販毒活動的人士，包括一名在卡拉卡斯遭殺害的當地毒梟。起訴書指出，佛羅雷斯於2007年涉嫌收受數十萬美元賄賂，並安排毒販與委內瑞拉緝毒高層會面，確保古柯鹼運輸安全，部分金流最終流入其手中。

四大重罪在身 最高恐面臨終身監禁

馬杜洛被指控的4項重罪包括串謀涉毒恐怖主義、串謀走私古柯鹼、持有機槍與毀滅性裝置，以及串謀持有機槍與毀滅性裝置。川普政府2025年再度就任時，甚至提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元（約新台幣15.71億元）。馬杜洛夫婦、兒子與另外3人一同遭起訴，若罪名成立，每項指控皆可能判處數十年徒刑，甚至終身監禁。