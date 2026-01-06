馬杜洛在紐約受審不認罪：我仍是委內瑞拉總統，也是一名被綁架的戰俘

被美國視為非法領導人與恐怖分子、被支持者視為革命領袖的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），5日在美國紐約南區聯邦法院出庭受審。面對共謀販運古柯鹼、非法持有機槍、甚至是恐怖主義首謀等重罪指控，這位查維茲（Hugo Chávez）接班人強調「我是無辜的，我仍然是委內瑞拉元首」，並堅稱自己是「戰俘」而非毒梟。

從加拉加斯的碉堡被美軍三角洲部隊帶回美國的馬杜洛，5日身穿囚服、腳上拖著沈重的腳鐐出庭。然而，他走進法庭時，不忘向擠滿旁聽席的記者與公眾點頭致意，甚至用西班牙語說了一句：「新年快樂」。面對高齡92歲的資深聯邦法官阿爾文·赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），63歲的馬杜洛通過西班牙語翻譯表示：「我是無辜的。我沒有罪。我是一個正派的人。我仍然是我們國家的總統，我是一名戰俘，是從加拉加斯的家中被綁架來的。」

不過法官赫勒斯坦打斷了馬杜洛的演說，表示「會有時間和場合提出這些辯護理由，但不是現在」、「此刻，我只想知道一件事：你是尼古拉斯·馬杜洛·莫羅斯（Nicolás Maduro Moros）嗎？」這位委內瑞拉過去13年的政治領導人也只能回答：「我是尼古拉斯·馬杜洛·莫羅斯。」

坐在馬杜洛身旁的，是他長年的政治伴侶、委內瑞拉「第一戰鬥員」（First Combatant，馬杜洛對妻子的稱呼）西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）。弗洛雷斯的律師向法庭表示，她在週末的逮捕行動中受了傷，額頭和右太陽穴上貼著繃帶，身上有明顯的傷痕。這對夫婦面臨的指控包括：參與一項長達25年的跨國陰謀，利用國家機器與暴力販毒集團合作，將數以噸計的古柯鹼輸入美國。

根據美國檢方長達25頁的起訴書，馬杜洛被描述為「太陽集團」（Cartel of the Suns，又譯太陽卡特爾）的販毒組織頭子。檢方指控馬杜洛「盤踞在腐敗、非法的政府之上，幾十年來，利用權力保護和助長包括販毒在內的非法活動」，該集團甚至向毒販出售委內瑞拉外交護照，下令綁架、毆打、謀殺那些積欠毒資或阻礙生意的人。更重要的是，檢方指控馬杜洛將毒品作為破壞美國社會的「武器」，構成所謂的「毒梟恐怖主義」。

馬杜洛與弗洛雷斯在法庭上均表示不認罪，兩人的律師表示目前暫未申請保釋，但未來可能會提出。這對曾經權傾一時的夫婦，目前被關押在布魯克林的大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。這座監獄堪稱「名流惡人谷」，FTX創辦人SBF（Sam Bankman-Fried）、涉嫌性販運的嘻哈大亨「吹牛老爹」（Sean "Diddy" Combs）都曾是這裡的「房客」。

《華爾街日報》指出，美國前總統老布希（George H.W. Bush）曾在1989年下令入侵巴拿馬，抓獲了該國軍事強人諾瑞嘉（Manuel Noriega），諾瑞嘉同樣被帶到美國受審，同樣身穿囚服，也同樣試圖主張「國家元首豁免權」。然而當年的美國聯邦上訴法院駁回了諾瑞嘉的主張，採納了檢方的說法：美國政府並不承認諾瑞嘉是巴拿馬的合法元首。

前聯邦檢察官阿蒂·麥康乃爾（Artie McConnell）分析指出：「我預計檢方會在這裏提出類似的論點。」事實上，自2019年以來，美國及其多個盟國就不承認馬杜洛2018年連任的合法性，更不用說2024年那場趕走馬查多、然後沒收反對派勝利的總統大選。加上美國聯邦法院有販毒等犯罪行為「不屬於政府領導人的公務範疇」的判例，這使得馬杜洛的豁免權辯護之路佈滿荊棘。

