馬杜洛垮台以來首次 川普與委國代理總統通話

美國總統川普(Donald Trump)14日表示，他已經和委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)進行了一場「很棒的對話」，這是自從委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)垮台之後，兩人的首次通話。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)表示，「我們通話了，一次長時間的通話。我們討論了很多事」。「我認為我們和委內瑞拉的關係良好」。

羅德里格斯也指出，她和川普進行了一場長時間、富有成效、而且彬彬有禮的通話，討論了對兩國有利的雙邊議題。

她在自從馬杜洛遭美軍逮捕後的首場記者會上以和解的語氣說，委內瑞拉將持續釋放在馬杜洛任內被拘留的囚犯。她並形容委內瑞拉在馬杜洛月初垮台之後，進入了「一個新的政治時刻」。

這位馬杜洛過去的效忠者此言聽來有些輕描淡寫，但如今她肩負重任要安撫一位變化莫測、而且表示他將「治理」委內瑞拉的美國總統；在此同時，她還要在一個長期以來強烈反對美國干預的政府中鞏固權力。

這位曾擔任律師的56歲政治老將，並將委內瑞拉描繪成一個「向新的政治時刻開啟大門，准許…政治和意識形態多元化」的國家。

羅德里格斯在記者會上保證，釋放被拘留者的進程「尚未結束」。據傳這項釋囚行動，是應川普政府要求所採取的措施。

根據一個委內瑞拉人權組織的估計，目前仍有大約800名政治犯遭到拘留。