馬杜洛垮台 哥倫比亞游擊隊首腦傳逃離委內瑞拉

法新社6日引述消息人士說，在美國對卡拉卡斯(Caracas)採取軍事行動、把委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)拉下台後，據稱在委內瑞拉活動的哥倫比亞游擊隊指揮官正在逃離當地。

波哥大(Bogota )當局長久以來懷疑，哥倫比亞左派游擊隊「全國解放軍」(National Liberation Army,ELN)這類掌控著邊界古柯鹼走私路線的強大組織、以及如今已解散的「哥倫比亞革命軍」(FARC)首腦，就藏身在委內瑞拉。

廣告 廣告

安全專家表示，「全國解放軍」在馬杜洛的容許下在委內瑞拉境內設立基地。馬杜洛則否認這項說法。

要求匿名的哥倫比亞武裝部隊官員6日告訴法新社，在華盛頓3日發動突襲後，他已接獲游擊隊首腦正試圖越過邊界返國的通報。

根據哥倫比亞國防部表示，在馬杜洛垮台後，這些在邊界地區的游擊隊主要人物，對哥倫比亞的安全構成威脅。

在馬杜洛被帶到紐約面對審判之際，波哥大針對可能的攻擊示警，並派遣部隊到兩國之間超過2200公里的邊界。

法新社6日在邊境城市古庫塔(Cucuta)發現到哥倫比亞士兵的行蹤。

川普已警告哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)要他「小心點」。他並在沒有提出證據的情況下，指控裴卓是毒梟。

過去曾是都市游擊隊員的裴卓則回應說，「為了祖國，我會再次拿起武器」。