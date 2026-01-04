馬杜洛垮台 委內瑞拉權力真空

委內瑞拉政局劇變持續牽動國際關注，隨著馬杜洛政權垮台後，外界原本預期，美國會將政權移交給委國反對派領袖 馬查多或龔薩雷茲，但川普似乎無意與他們合作。委內瑞拉最高法院已經下令，由副總統羅德里格斯 ，出任委內瑞拉臨時領導人，但軍方會不會發動政變，仍是潛在變數。另外川普更進一步釋出強硬訊號，警告哥倫比亞總統「最好小心點」，還暗示古巴也可能成為美方施壓的下一個目標。

居住在西班牙的委內瑞拉民眾 ：「我高興得跳了起來 喜極而泣，這是歷史性的一刻，將在我的生命中留下深刻的印記，也是我期待已久的事。」

法國民眾 ：「我認為這又是典型的川普行徑，身為頭號強國總統有能力這樣做，所以他們想看看他能做到什麼程度，但這不對 你不應該違反國際法，因為這些法律已經制定出來了，但他們感覺自己無所不能。」

面對政局劇烈變化，不少委內瑞拉民眾開始囤積民生物資。 民眾：「我擔心貨物短缺或糧食變少，所以多買了一些，當然買不起太多，但至少能比平常多買一點。」

外界原本預期，美國會將政權移交給委國反對派領袖，但川普似乎無意與他們合作。美國總統 川普：「我認為(反對派領袖馬查多)，很難成為領導人，如果她得不到國內的支持和尊重，她人很好 但她缺乏民眾的尊重。」

美國戰略暨國際研究中心資深顧問 坎西恩：「美國和許多國家都認為，反對派才是委內瑞拉的合法政府，所以這樣做合情合理，但(川普政府)並沒有這麼說，他們說美國將接管委內瑞拉，而且顯然會，透過馬杜洛殘餘政權來實現。」

委內瑞拉最高法院已經下令，由副總統羅德里格斯出任委內瑞拉臨時領導人。委內瑞拉副總統 羅德里格斯：「我們要求立即釋放，總統馬杜洛及其夫人，委內瑞拉唯一的總統，是馬杜洛總統。」

誰能代表政府發聲、誰掌控軍警體系，將直接影響局勢是否失控。美國戰略暨國際研究中心資深顧問 坎西恩：「我們可能會看到一場軍事政變，或者軍方主導的「軟政變」，我想我們很快就會知道結果，到時美國政府將面臨艱難的選擇，要再次發動打擊 再次升級局勢，還是要接受 馬杜洛下台後，委內瑞拉政權可能變得更容易控制，但政權更迭 並建立，更加友好且民主政權的目標 ，將無法實現。」

外界關注，美國是否會在其他拉美國家採取類似的強勢作法。這不僅牽動區域國家的安全，也可能加深各國對美國介入內政的疑慮。美國戰略暨國際研究中心資深顧問 坎西恩：「我認為美國不太可能，在其他南美洲或中美洲國家，採取類似行動，政府既沒有這樣做的理由，也沒有部署相應的兵力，我們可能看到的是，美國對這些國家的毒品生產設施，進行空襲和飛彈襲擊。」

不過，若將這起事件視為馬杜洛個人的下台，恐怕低估其衝擊。馬德里IE大學校長 穆尼茲：「影響的層面更廣，(這事件)關乎區域結構 重點是，還關係到古巴政權的可持續性，這也是(川普)政府以及歷屆美國政府，極為關注的問題，這關乎美國在西半球的，安全 國防和利益。」

