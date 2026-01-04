馬杜洛夫人精明狡猾 幕後掌權者

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）3日一同遭到美國軍隊逮捕，《紐約時報》起底這名第一夫人，律師出身的她曾為前總統查維茲的辯護律師，並透過控制司法以及貪腐手段累積財富。司法界人士形容她「比馬杜洛還精明狡猾」，也被稱為「社會主義第一戰士」。

佛羅雷斯的地位遠不止於第一夫人，她是委內瑞拉最有權勢的政治人物之一。幾十年來，她主要在幕後活動，卻累積了非凡的影響力。據記者、分析人士和前官員說，佛羅雷斯塑造了一個司法體系，幾乎所有重大決策都由她一人決定，她還將親屬和擁護者安插在國家機構中。同時，這些人指出，她的家族累積了巨額且來歷不明的財富。

佛羅雷斯出身於中下階層，是一名律師，她的政治生涯始於1990年代，在1992年查維茲政變失敗後，她與查維茲建立了密切聯繫，使她穩步晉升，成為查維茲領導的社會主義運動（即查維茲主義）的核心人物。

佛羅雷斯和馬杜洛至少從90年代末兩人還擔任議員時就開始交往，他們於2013年結婚，同年馬杜洛就任總統。查維茲去世後，佛羅雷斯被認為是鞏固和維持馬杜洛權力的關鍵人物，她為丈夫帶來了忠實的政治基礎和深厚的制度影響力。

委內瑞拉調查記者德尼茲曾對佛羅雷斯家族進行大量報導，他說在查維茲主義陣營中，佛羅雷斯既受人尊敬又令人畏懼。另外，曾在查維茲和馬杜洛政府擔任高級檢察官的蒙達拉說：「她是委內瑞拉腐敗體系中的關鍵人物，尤其是在權力結構中。許多人認為她比馬杜洛本人更加精明狡猾。」

美國3日公布的一份聯邦起訴書指控佛羅雷斯、馬杜洛和其兒子與販毒分子勾結。政治風險諮詢公司歐亞集團分析師格拉亞斯-塔格表示：「自從他（馬杜洛）上台以來，她一直（佛羅雷斯）在很多方面與馬杜洛共同治理國家，佛羅雷斯是幕後的戰略家或掌權者。她一直是他維持統治的關鍵，但現在也是他垮台的原因。」