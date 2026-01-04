馬杜洛夫婦押抵紐約！川普：美國將「暫時」接管委內瑞拉

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）政府表示，美軍依川普命令對委內瑞拉展開「大規模行動」，並拘捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子；兩人已被押送至美國本土、抵達紐約州，預計下週在紐約曼哈頓聯邦法院出庭。川普在記者會宣稱，美國將「暫時」接管委內瑞拉，直到當地完成「安全、適當且審慎」的交接，並提到將推動相關投資與重整。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）則公開呼籲美方立即釋放馬杜洛夫婦，強調馬杜洛仍是委內瑞拉「唯一的總統」。

美方指出，馬杜洛夫婦已被押送離開委內瑞拉，搭機抵達紐約州史都華空軍基地；兩人下機後在機庫內進行體檢，預計下週赴紐約曼哈頓聯邦法院出庭，將面臨毒品恐怖主義、持有武器等罪名指控。

美方對委內瑞拉展開行動並拘捕馬杜洛夫婦後，川普隨即在佛州海湖莊園召開記者會說明細節；在場人士包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），以及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等。川普說，這次行動是依他命令執行，且「應美國司法部請求」展開。

至於後續安排，川普在記者會上宣稱，美國將暫時接管委內瑞拉，直到當地「重回正軌」，並聲稱委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與華府合作。川普也提到，美國石油公司將進入委內瑞拉投資，投入數十億美元修復當地石油基礎設施，並稱最大受益者將是委國人民。

不過委內瑞拉副總統羅德里格斯隨後在演說中表示，委國政府準備好捍衛國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛夫婦，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。川普則在美方行動後，對哥倫比亞總統提出警告「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨更強施壓。

國際反應方面，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，此舉樹立「危險的先例」，安理會預計將於5日開會討論；多國也分別表態，對美方作法及委內瑞拉後續權力移交提出不同立場與呼籲。

