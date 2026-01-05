馬杜洛夫婦拒認美國4項重罪指控 堅稱「我還是委內瑞拉總統」

馬杜洛6日被押解至紐約法院受審。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）日前下令對委內瑞拉採取軍事行動，成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻弗洛雷斯（Cilia Flores），兩人已於台灣時間1月6日凌晨被押解至紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭受審。

美國司法部指出，馬杜洛遭控四項重罪，包括「串謀涉毒恐怖主義」、「串謀古柯鹼走私」、「非法持有機槍與爆裂裝置」，以及「串謀持有上述武器」等罪名，其妻同樣面臨與古柯鹼走私有關的多項指控。然而，馬杜洛夫婦在出庭時皆表明不認罪。

法院示意圖。（圖／達志／美聯社）

在法庭上，馬杜洛向法官喊話，堅稱自己目前仍是委內瑞拉的合法總統，並強調自己是在首都卡拉卡斯的住家遭到美方執法人員逮捕。其辯護律師表示，美國此舉已違反國際法，實質構成「軍事綁架」，主張美方無權在他國領土上逮捕在任元首。

這場初步庭審歷時約40分鐘，法官裁定馬杜洛夫婦繼續羈押候審，下一場聆訊預計於3月17日舉行。馬杜洛的陳述及其被捕地點，預料將成為辯方接下來抗辯的核心重點。

川普政府此前指控馬杜洛政權長年參與國際毒品走私，並動用國家石油資源支援毒品集團。作為全球已探明原油儲量最大的國家，委內瑞拉一直是地緣政治關注焦點。馬杜洛則持續反駁美方說法，稱美國意圖推翻其政權、奪取戰略能源資源。

