馬杜洛夫婦深夜遭逮捕 美司法部長邦迪：很快就會在美國本土接受嚴厲審判

今（3）日美國對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動空襲，震撼全球。美國總統川普也公開表示，已成功「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人，並將二人空運至美國。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）隨後在X平台發文，表示馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」。











據了解，美軍於1月3日凌晨展開突襲行動，將正在委內瑞拉的馬杜洛及其夫人（Cilia Flores）押解至美國。邦迪指出，二人將在美國本土接受全面司法審理，並且強調這是對國際販毒犯罪的嚴正追究。

邦迪表示，馬杜洛已被紐約南區聯邦地方法院以至少四項罪名起訴，包括毒品恐怖主義共謀罪、古柯鹼走私共謀罪、非法持有機關槍及破壞性裝置罪，以及陰謀持有機關槍和破壞性裝置針對美國的罪名。她在X平台推文中寫道：「他們將很快在美國本土法庭接受美國司法的全面審判。我謹代表美國司法部全體人員，感謝川普總統有勇氣代表美國人民追究責任，也感謝我們勇敢的軍隊，成功完成這次令人難以置信且非常成功的任務，逮捕這兩名涉嫌國際販毒的嫌犯。」

不過，哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，目前尚不清楚邦迪所提的控罪，是沿用2020年針對馬杜洛提出的舊起訴，還是會在今日提出新的起訴或不同指控。馬杜洛的妻子席莉亞此前並未被美國起訴，而2020年的馬杜洛案件確實是在紐約南區法院審理。





