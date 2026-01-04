馬杜洛夫婦被押布魯克林拘留中心 髒亂暴力惡名遠揚

（中央社紐約3日綜合外電報導）兩名知情人士告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）最早可能在5日接受提訊，並預計被送往都會拘留中心關押。

位於布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）被形容為環境「令人作嘔」且狀況「駭人聽聞」，以骯髒不堪、長期人手不足、獄中暴力事件頻傳及經常停電而惡名昭彰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，都會拘留中心建於1990年代，以應對監獄過度擁擠問題。此處曾關押過多位名人，包括歌手勞凱利（R. Kelly）、前藥廠執行長希克瑞里（Martin Shkreli）、社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）、昔日加密貨幣奇才班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）及饒舌歌手吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）。

吹牛老爹的辯護律師艾格尼費羅（Marc Agnifilo）於2024年底在法庭上表示：「對囚犯來說，那是個環境非常惡劣的地方。」他告訴法官，若將當事人關押於此，將很難為官司做準備。

暴力可能隨時威脅囚犯。2024年6月，1名囚犯被刺死；僅僅1個月後，又有另1人死於獄中鬥毆。

2019年的一場停電，讓囚犯在寒冷環境中陷入近乎全黑長達一週。此事件引發司法部調查，最終以1000萬美元（約新台幣3.1億元）與1600名受影響的囚犯達成和解。根據代表囚犯提起的訴訟，他們當時被關在牢房數日，被迫忍受馬桶故障等極其惡劣的衛生條件。

自從性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）於2019年自殺身亡、導致曼哈頓監獄關閉後，都會拘留中心便成為紐約市唯一運作的聯邦拘留中心。

芬尼克（Marc Fernich）曾擔任惡名昭彰的墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）和艾普斯坦等人的辯護律師，古茲曼當時被關押在曼哈頓附近的聯邦監獄。芬尼克表示，基於人身安全考量，馬杜洛（Nicolas Maduro）可能需要被單獨監禁。

他說：「如果馬杜洛被全天候單獨監禁，那將是為了他的人身安全，或防範自殺。」他補充道，這座布魯克林監獄目前關押著許多委內瑞拉最知名跨國幫派的成員。

芬尼克表示：「都會拘留中心內有大量（委內瑞拉黑幫）阿拉瓜火車（Tren de Agua）成員，這可能影響他在該處的收押條件，包括被安置的地點及方式。」（編譯：陳昱婷）1150104