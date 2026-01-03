馬杜洛夫婦被起訴毒品、槍械罪！美國強硬發聲：將接受嚴厲審判

國際中心／周希雯報導

美軍今（3日）突襲委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），委內瑞拉政府宣布國家進入緊急狀態，美國總統川普（Donald Trump）隨即宣稱，已成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並將兩人押送離境；消息震撼國際。美國司法部稍早指出，馬杜洛將面臨毒品與槍械罪名，「他們很快就會在美國本土法院接受司法嚴懲。」





委國總統恐被關！美國起訴馬杜洛夫婦「涉毒品、槍械罪」：即將接受嚴厲審判

川普宣稱，已經逮捕捕委內瑞拉總統馬杜羅（左）及其妻子（右）。（圖／美聯社提供）

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）今（3日）在X平台宣布，馬杜洛夫婦已在美國紐約南區聯邦地方法院遭到起訴，涉及罪名包括毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，「他們很快就會在美國本土的法庭上，接受美國司法的嚴厲審判」。

對於美軍的行動，邦迪也給予肯定，「我謹代表美國司法部全體人員，感謝川普總統有勇氣代表美國人民追究責任，並衷心感謝我們勇敢的軍隊，他們成功執行了抓捕這兩名涉嫌國際毒販的卓越任務。」

