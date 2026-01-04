馬杜洛夫婦遭活捉！起底委內瑞拉第一夫人 把持司法「比老公還精明狡猾」

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）3日下令美軍對委內瑞拉發動「跨海閃擊」行動，部隊趁夜直闖總統官邸臥室，當場逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被押送至美國等待受審。馬杜洛上銬畫面頓成國際焦點，他的枕邊人佛羅雷斯身分也遭外媒起底，不僅具有法律背景，更在委內瑞拉政壇中掌有實權，宛如丈夫王位背後的權力軍師。

《紐約時報》指出，佛羅雷斯遠非外界認知中的第一夫人，而是委內瑞拉政權內部最具實權的政治人物之一。她出身中下階層，是受過專業訓練的律師，1990年代即加入前總統查維茲（Hugo Chávez）的左派陣營，並在其入獄期間與核心圈建立緊密關係，隨後在「查維茲主義」的體系中一路攀升，成為國會關鍵人物。

佛羅雷斯與馬杜洛自1990年代末同為國會議員時開始交往，2013年結婚，同年馬杜洛就任總統。查維茲過世後，政壇普遍認為，佛羅雷斯是協助馬杜洛整合派系、穩固權力的重要人物，即便她此後未再擔任政府職務，實際影響力卻未曾削弱。

多名分析人士與委國前官員指出，佛羅雷斯對委內瑞拉司法系統擁有決定性的影響力，許多法官與政府高層被指控是透過她的人脈安插上位，導致司法系統高度政治化，20多年來幾乎未曾作出對政府不利的判決。

曾在查維茲和馬杜洛兩任總統任內擔任高級檢察官的蒙達拉伊（Zair Mundaray）直言，佛羅雷斯在委內瑞拉貪腐與權力結構中居於「核心中的核心」，甚至有許多人認為佛羅雷斯比馬杜洛更精明狡猾。

調查記者也揭露，馬杜洛-佛羅雷斯家族涉入多起貪腐疑雲，包括濫用公帑、與遭制裁的外國商人往來，甚至有調查指出，他們一家實質接管了首都卡拉卡斯一整條豪宅街。美國最新公布的一份起訴書更指控，佛羅雷斯與丈夫及兒子涉及與毒品走私集團合作。

政治風險機構「歐亞集團」（Eurasia Group）拉丁美洲事務主管指出，佛羅雷斯多年來形同「王位背後的權力軍師」，與馬杜洛共同治理國家，是馬杜洛政權得以延續的關鍵；如今夫妻雙雙被捕，她長年累積的權力與爭議，也可能成為政權崩解的關鍵原因。

