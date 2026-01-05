馬杜洛夫婦遭美軍突襲活逮！ 他舉「這東西」狠酸中國是最大贏家

委內瑞拉遭到美國轟炸，其購買中國製防空系統遭到攻擊而失靈。 圖：翻攝自@TEXASTITANTAC

[Newtalk新聞] 美國於本月3日凌晨對委內瑞拉發動軍事行動，並在短短不到3個小時就迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，而馬杜洛也被移送至紐約曼哈頓受審。對此，網紅鬼才阿水昨（4）日就拿委國購買「這個東西」狠酸中國是這場軍事行動最大贏家。

美軍於本月3日在川普命令下，發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），對委內瑞拉首都發動突襲，並逮捕長期被外界批評「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。川普隨後也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上的畫面。

紐約市警察局證實，馬杜洛先搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位車隊戒護下，已抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

鬼才阿水在臉書發文，提到「委內瑞拉的防空系統全是向中國購買，平時吹得多大聲，聲稱是全球最具震攝力的防空系統」，甚至有各種親中人士在媒體上大放厥詞，表示美國絕對不敢打、委內瑞拉背後有中國跟俄國當靠山。然而事實上，美軍僅僅花了一個多小時的時間，委內瑞拉的總統跟夫人已經被押送到往美國的專機中，而整個過程中，「中國製的防空系統被全部癱瘓，完全沒有發揮該有的效益」。

鬼才阿水就酸，「但放心，中國仍是最大贏家。畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。至於中國官方抨擊美國介入其他國家主權，他則說這更是好笑，「要不要先學會不要對台灣說三道四再說，歷史已經一再證明那些親中人士講的都只是鬼話連篇，偏偏還是要有很多人相信，這才是最可怕的」。

