馬杜洛宣布委內瑞拉進入「緊急狀態」 譴責美「嚴重軍事侵略」

委內瑞拉的首都卡拉卡斯（Caracas）在當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）許傳出巨大爆炸聲響。委內瑞拉政府譴責美國對該國多地進行了所謂的「極其嚴重的軍事侵略」，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）稍早宣布國家進入「緊急狀態」。

1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯軍事區蒂烏納堡（Fort Tiuna）附近升起滾滾濃煙。（圖／路透社）

綜合《BBC》、《CNN》等外媒報導，美國官員告訴《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News），總統川普下令於3日清晨對委內瑞拉境內的目標進行打擊，其中包括軍事設施。五角大廈將所有媒體的置評請求轉給了白宮。

2名不願透露姓名的美國官員向《CBS News》透露，川普在實際行動發生前幾日，就批准了美軍對委內瑞拉進行陸地打擊。

委內瑞拉政府在一份聲明中，指控美國對卡拉卡斯以及米蘭達州（Miranda）、阿拉瓜州（Aragua）和拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）發動攻擊。

聲明稱，馬杜洛已簽署緊急狀態令，並下令在「適當時機和適當情況下」實施所有國防計畫。

當局並呼籲社會和政治力量動員起來保衛國家，並將向聯合國安理會、聯合國秘書長和其他國際機構提出申訴，要求譴責美國。

