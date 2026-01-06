馬杜洛將受審！「超大咖律師」身分曝光 曾助維基解密創辦人重獲自由

波拉克（Barry J. Pollack）長期處理地緣政治與重大刑事案件，是一位經驗豐富的資深律師。（圖／翻攝自Harris St. Laurent and Wechsler LLP官網）

委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）日前遭美國逮捕，即將在紐約受審，其辯護律師人選引發關注。據悉，馬杜洛已聘請紐約精品律師事務所Harris St. Laurent and Wechsler LLP合夥人波拉克（BarryJ. Pollack）為其辯護。波拉克長期處理地緣政治與重大刑事案件，是一位經驗豐富的資深律師。

NBC報導，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（CiliaFlores）面臨多項指控，包括涉嫌「涉毒恐怖主義共謀罪」。兩人於本週首次出庭時均表示不認罪，波拉克全程陪同馬杜洛應訊。庭訊中，馬杜洛透過翻譯堅稱自己清白，並宣稱遭到「綁架」，同時強調自己仍是委內瑞拉合法總統。

廣告 廣告

報導指出，波拉克過去最廣為人知的案件，是代理維基解密創辦人亞桑傑（JulianAssange）。十多年來，他負責亞桑傑在美國的法律策略，並於2024年促成認罪協議，使亞桑傑最終重獲自由。亞桑傑當時承認一項違反《間諜法》的罪名，涉及公開機密軍事與外交文件，遭美方指控其行為危及國家安全。

全美刑事辯護律師協會主席伯瑞爾（Andy Birrell）指出，波拉克代理過亞桑傑這類高度國際爭議的案件，為處理馬杜洛案提供了良好基礎。他形容波拉克是經驗老到的「老將」，能冷靜應對高關注度案件的壓力。

波拉克本人未就案件接受媒體專訪，僅在庭後簡短表示，馬杜洛在法庭上的陳述已充分說明其立場。稍早在接受法律媒體《Lawdragon》訪問時，波拉克曾提到，刑事辯護工作最令他感到價值的，是能在客戶人生最艱難的時刻，建立信任並陪伴其度過危機。

外界目前尚不清楚馬杜洛選擇波拉克的具體原因。伯瑞爾表示，波拉克一向以嚴謹、低調著稱，善於向陪審團清楚說明複雜法律問題，並具備高度可信度。隨著審理程序展開，這場結合法律與國際政治的審判，勢將持續受到全球矚目。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地