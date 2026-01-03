馬杜洛將在美國接受刑事審判！川普下令美軍活捉 委內瑞拉連環爆炸

馬杜洛和妻子西莉亞弗洛雷斯。（翻攝Nicolás Maduro臉書）

委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和他的妻子西莉亞弗洛雷斯（Cilia Flores），將兩人帶離委內瑞拉。美國共和黨參議員隨後披露，馬杜洛將在美國接受刑事審判。

加拉加斯為何深夜連環爆炸？

事發於3日凌晨，加拉加斯傳出至少7起爆炸聲，飛機低空飛過，場面混亂。川普隨後在真實社交發文稱，美軍成功對委內瑞拉執行大規模攻擊，馬杜洛和妻子已被逮補、帶離該國。並強調此行動與美國執法單位合作進行。川普也預告，將在3日上午11時，在佛州海湖莊園召開記者會，說明更多細節。

共和黨猶他州參議員麥克李（Mike Lee）隨後在社群平台X發文表示，他與國務欽盧比歐（Marco Rubio）通電話，對方明確指出：「馬杜洛已被美國人員逮捕，將在美國接受刑事審判，而今晚的軍事行動是用來保護執行逮捕令的人員。」李最初對打擊行動的合法性提出質疑，但通話後認為，此舉符合美國憲法第二條賦予總統保護美國人員免受攻擊的固有權力。

馬杜洛將在美國受審？ 盧比歐說法曝光

盧比歐也在X轉發舊聞，重申馬杜洛長期領導「太陽集團」（Cartel de los Soles）販毒恐怖組織，向美國輸送毒品，稱他不是委內瑞拉合法的總統。美國早在2020年起訴馬杜洛，2025年8月，更將懸賞金額提高至5,000萬美元（約新台幣1.56億元）。

根據《福斯新聞》報導，此次行動由美國陸軍精銳三角洲部隊（Delta Force）主導，結合空中打擊與地面突襲，成功將馬杜洛夫婦帶離。

對此，委內瑞拉政副總統德爾西羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在國營電視台播出的語音訊息中表示：「我們不知道馬杜洛總統與第一夫人的下落，要求川普政府立即提供生命證明。」國防部長宣佈全國進入緊急狀態，部署武裝部隊維持秩序，並呼籲民眾保持冷靜，避免無政府狀態。委內瑞拉官方聲明則譴責美國進行嚴重軍事侵略，影響平民和軍事設施，要求聯合國安理會緊急開會討論。

