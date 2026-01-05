馬杜洛帶手銬比讚、新年快樂！押解變裝3次 各界猜背後玄機

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美國逮捕，淪為階下囚的首個晚上，在惡名昭彰的紐約大都會拘留中心渡過，也讓監獄管理議題再度浮上檯面；另外，馬杜洛在押送過程中多次變換衣著，背後是否有什麼美方的隱藏訊息，也引發各界議論。

馬杜洛3度變裝被逮回紐約 帽T品牌曝光「讓美國再次偉大」

馬杜洛一臉淡定用英文祝大家晚安、新年快樂，跟一臉嚴肅的執法局人員強烈對比。馬杜洛3日遭美國突襲逮回紐約，如今押送過程的更多細節也曝光。

馬杜洛被押上美國軍艦，一身灰色運動服、被戴上眼罩以及耳機，搭機抵達紐約時則穿著淺藍色T，神情自若伸出被上銬的雙手，向鏡頭比讚，隨後又換上深色衣服、腳踩拖鞋，進入美國緝毒局紐約分局。

馬杜洛全程換裝至少3次，引發熱議，有網友指出，馬杜洛穿的藍色帽T，在執法人員的一片黑中非常好辨認，而且來自made in USA的美國品牌ORIGIN，似乎被迫成為「讓美國再次偉大」的另類代言人。

馬杜洛慘淪階下囚！ 關進「惡名昭彰」紐約大都會拘留所

馬杜洛預計美東時間5日中午在曼哈頓聯邦法院首次出庭，淪為階下囚的首個夜晚，則在紐約大都會拘留中心度過，他面臨四項重罪指控，其中包含涉毒品恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置，以及串謀持有機槍和毀滅性裝置等。

紐約大都會拘留中心環境惡劣、經常停電、暴力致死事件時有所聞，長期為人詬病，饒舌歌手「吹牛老爹」、性犯罪富豪艾普斯坦前女友麥克斯威等多位名人都曾被關在這，如今馬杜洛也加入囚犯行列，各界除了關心司法進展，監獄管理問題也可能成為焦點。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

