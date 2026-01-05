馬杜洛帶貨力超強！ 被押送時身上NIKE運動外套賣到缺貨

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍特種部隊突襲逮捕的消息3日震動國際。現場畫面曝光後，輿論焦點意外轉向他身上的灰色NIKE運動服，被推測為NIKE「Tech Fleece」系列。照片在社群平台迅速瘋傳後，外媒指出，這套的服裝在部分國家官網上已出現缺貨情況。

輿論焦點意外轉向他身上的灰色NIKE運動服，被推測為NIKE「Tech Fleece」系列。（圖／翻攝畫面）

多家外媒報導指出，雖然馬杜洛被捕事件牽涉重大政治與外交觀察，但社群使用者普遍關注其穿著，引發大量迷因與討論。NIKE西班牙官網顯示，相關款式已有尺寸售罄。該系列售價約218歐元（約新台幣 7994 元），主打保暖與永續材質。外媒補充，馬杜洛遭突襲時原穿睡衣，之後才換上該套運動服。

評論指出，馬杜洛長期以反美立場塑造形象，如今卻在被捕時身穿美國品牌服飾，使該畫面更具象徵性，也成為網路熱議的另一層焦點。

