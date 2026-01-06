馬杜洛律師大有來頭！業界認證30年金牌老手 曾助亞桑傑重獲自由
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕，昨（5）日在紐約出庭，他的委任律師也隨之曝光，是過去曾為多起複雜國際案件當事人辯護的波拉克（Barry J. Pollack），他最著名的便是替維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）與美國司法部達成認罪協議一案。
綜合外媒報導，波拉克1991年畢業於喬治城大學法學院，是律師事務所Harris St. Laurent & Weschler LLP合夥人，執業超過30年，經手過數起涉及地緣政治與法律領域的複雜案件。
2024年6月，波拉克為澳洲籍的亞桑傑與美國司法部達成認罪協議，讓亞桑傑得以從長達近14年的纏訟中解放，重獲自由。訴訟期間，亞桑傑多藏身於英國倫敦的厄瓜多大使館。
美國休士頓能源巨頭安隆（Enron）前高階會計主管克勞茲（Michael Krautz）曾背負洗刷罪名，最終是由波拉克為其爭取到無罪釋放。2007年，男子坦克利夫（Martin Tankleff）被冤枉謀殺雙親，入獄服刑17年，也是波拉克為其爭取到自由。
美國刑事辯護律師協會會長比瑞爾（Andy Birrell）表示，波拉克是非常有經驗的老手，作為非常優秀的律師，他十分清楚如何解釋複雜法律概念並說服陪審團，「馬杜洛總統將因此受益」。
