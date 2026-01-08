馬杜洛恐拋王牌「元首豁免權」？專家潑冷水：難成立

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕並受審，美媒披露，預料他將祭出王牌「元首豁免權」，以規避美國法院的刑事追訴，但報導分析指，華府自2019年起並未承認其合法領導地位，相關抗辯恐難成立。

委內瑞拉總統馬杜洛（右二）遭美國逮捕審判。（圖／路透社）

美國一名司法部消息人士向《紐約郵報》透露，馬杜洛（Nicolás Maduro）於日前首次出庭表示自己「仍然是委內瑞拉總統」，此舉更像是為未來抗辯預作鋪陳，而非單純政治表態。

該名人士指出，「馬杜洛很可能會主張自己享有元首豁免權，無論是聲稱自己仍具合法性，或主張美方承認其副總統，等同延續他的豁免地位。」報導指出，按照國際法慣例，現任國家元首通常不會受到外國法院起訴。但美方立場是，馬杜洛並不符合此一前提。

司法部消息人士指出，若馬杜洛提出元首豁免抗辯，美方將主張，「美國從未承認馬杜洛是委內瑞拉的正當總統，因此他無法主張任何元首身分所衍生的法律豁免。」

類似案例曾出現在1989年遭美軍逮捕的巴拿馬獨裁者諾瑞加（Manuel Noriega）身上。當時諾瑞加同樣試圖主張元首豁免，但遭聯邦法院駁回，最終在獄中度過餘生。

當年負責起訴諾瑞加的聯邦檢察官葛雷格里（Richard Gregorie）受訪時表示，他不認為馬杜洛能成功複製相同抗辯策略，「誰是國家元首，是行政部門的認定事項，法律只承認行政部門所承認的對象。」葛雷格里說，「美國自2019年以來從未承認馬杜洛是國家元首，他一直都是調查對象，我不認為這個論點會成功。」

