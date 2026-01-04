馬杜洛成大肥肉？CNN爆料：美多名頂尖刑事律師 爭取為其辯護

美國《有線電視新聞網》（CNN）披露，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美方拘捕、即將於曼哈頓聯邦法院面對刑事指控之際，美國多名頂尖刑事辯護律師已開始私下運作，希望爭取出任其辯護律師。

美國曝光馬杜洛被捕畫面。（圖／路透社）

報導引述資深法律分析師霍尼格（Elie Honig）指出，馬杜洛的案件對重量級辯護律師而言「極具吸引力」，首先，這起案件「風險極高」，不僅涉及毒品與武器等重罪指控，更牽動國際政治與外交層面。

其次，霍尼格說，馬杜洛「顯然是一名非常富有的人，能夠為其辯護團隊支付最高水準的費用」，不僅如此，案件本身的曝光度極高，霍尼格說，「重量級刑事辯護律師向來喜歡參與重量級案件」。

他進一步指出，此案預料將牽涉「前所未見的憲法與國際法爭議」，包括國家元首身分、美國司法管轄權以及跨國軍事行動的合法性等問題，「這正是部分辯護律師渴望親自辯論的法律議題」，霍尼格並形容，「我們真的很少見到這樣的案件。」

此外，《CNN》指出，馬杜洛被押解至美國後，首先降落於紐約州紐堡（Newburgh）的史都華空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base），報導引述美國前聯邦與州檢察官霍尼格（Elie Honig）分析指，馬杜洛在該基地降落，具有「重大的政治、國際與外交層面意義」，關鍵原因在於美國刑事司法中的「審判管轄地」（venue）原則，「當一名被告是自外國被押解至美國，只要他首次降落、首次踏上美國領土的地點，就會自動產生該地的審判管轄權。」

