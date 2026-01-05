馬杜洛才見完中國特使就被抓！陸網友狂酸：邱小琪人嘞？

委內瑞拉總統馬杜洛2日接見中國特使邱小琪代表團。翻攝自Nicolás Maduro FB



美國總統川普3日凌晨突襲委內瑞拉，以貪腐、非法政府且毒品販運為由生擒委國總統馬杜洛夫婦押返紐約，就在國際關注熱議之時，中國網友突然拋出一個疑問，馬杜洛被捕前幾個小時，才會見中國特使邱小琪，是否是習近平特使才讓馬杜洛被定位？而邱小琪事發後未再公開現身，他們在網路上不禁調侃笑說，「邱小琪在哪兒？」

綜合媒體報導，馬杜洛總統府2日才發布總統當天在官邸會見中國特使邱小琪與代表團，重申首都加拉加斯和北京之間，有「堅定不移的兄弟情誼」，此外，這次雙方會晤取得共識，雙方反對單邊制裁措施，致力為全球南方國家爭取主權發展。而邱小琪也認為中國與委內瑞拉是「堅定不移的戰略夥伴」，在貿易和能源、政治上是重要的盟友。

只是沒想到馬杜洛接見邱小琪數個小時後，美軍即擒獲馬杜洛夫婦。由於事發突然，邱小琪與外交使團的行蹤成中國網友關注焦點，想知道他們是否遇到空襲、人是否還在委國，有人認為美國不給中國面子，特使才剛離開就行動，也有人認為美國已經太給面子了，等走了才抓人。

中國網友邊討論邊調侃，都是習近平的特使團幫助美國抓到馬杜洛，不然馬杜洛的所在地為何曝光？還有人再度嘲諷馬杜洛先前二度炫耀收到兩支華為手機，得意洋洋說用華為可避開美國監控。

