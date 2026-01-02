馬杜洛扣押5美國人質施壓? 美軍出動3架B-1B轟炸機 委國再稱願談判

美軍B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機近日自德州戴斯空軍基地起飛，在美委關係升溫之際執行南向任務。 圖：翻攝自 X @Defence_Index

至少 3 架隸屬德州戴斯空軍基地（Dyess AFB）的 B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機近日起飛，任務航向巴哈馬一帶，美國與委內瑞拉之間的緊張情勢持續升高。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，近幾個月來，委內瑞拉安全部隊已拘留至少 5 名美國公民，個案背景不一，其中部分可能涉及毒品走私，美方仍在釐清相關人士在當地的行動與遭拘留原因。

美方評估認為，馬杜洛政權刻意扣押美國人，藉此在與華府的對峙中累積政治籌碼。這波行動發生在美國近期加大施壓之際，包括攔截涉毒船隻、對港口設施發動 CIA 無人機攻擊，以及對受制裁石油船隻實施封鎖。

美國總統川普（左）企圖讓委內瑞拉人自己推翻馬杜洛（右） 圖：翻攝自兩位領袖的臉書

《CNN》引述《紐約時報》率先披露的相關消息表示，美國國務院與白宮皆未回應置評請求。川普政府雖避免公開宣稱尋求政權更替，但多次指控馬杜洛政權不具合法性，並涉及毒品犯罪，近來持續升高制裁與金融壓力。報導接著指出，這類手法與俄羅斯相似。作為委內瑞拉的長期盟友，俄羅斯近年多次拘留美國公民，並在與美國關係緊張時將其作為談判工具。

去年 12 月，美國宣布制裁馬杜洛多名親屬，並首度對委內瑞拉境內陸上目標動武，透過 CIA 無人機打擊一處港口設施。國務卿盧比歐（Marco Rubio）當時表示，現行委內瑞拉政權的狀態「對美國而言不可接受」。

美國官員透露，美方人員於上週六在委內瑞拉近海登船並扣押一艘油輪，象徵川普政府持續對加拉卡斯施加壓力，這是本月美國第二次在委內瑞拉附近攔截船隻。（示意圖） 圖 : 翻攝自包明說

對此，馬杜洛回應稱相關議題「或許幾天後可以討論」，並強調國防體系已確保國家安全與和平，「人民安全、國家安定」。

人權團體指出，委內瑞拉目前關押數百名政治犯，其中部分是在 2024 年選舉後遭拘留。當地監獄近日釋放數十名囚犯，但人權組織「刑事論壇」（Foro Penal）表示，獲釋者中並無美國公民。

