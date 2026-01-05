馬杜洛抵達曼哈頓法院 法律攻防戰即將展開

遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)今天(5日)將在美國法院首度出庭，面對美國總統川普(Donald Trump)政府以「毒品恐怖主義」罪名對他提起的訴訟。

美軍3日突襲卡拉卡斯，抓捕馬杜洛與妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)，並將兩人押解至紐約關押。兩人預計於中午在法官面前進行一項預計時間不長、但法律上必要的程序，這可能正式引爆一場漫長的法律攻防戰，焦點在於他是否能在美國受審。

馬杜洛與妻子今天在美東時間清晨於武裝戒護下，從被關押的布魯克林監獄押送至曼哈頓法院。

押送行程相當迅速。載有馬杜洛的車隊約於美東時間上午7時15分(台灣時間晚間8時15分)離開監獄，前往附近一處運動場地，馬杜洛隨後緩步走向一架等候他的直升機。這架直升機飛越紐約港後，降落在曼哈頓一處停機坪。馬杜洛跛行走下直升機，接著被移送至一輛裝甲車。幾分鐘後，執法人員車隊進入法院大樓的地下停車場。

作為美國司法體系中的刑事被告，馬杜洛依法享有與其他被控犯罪者相同的權利，包括由一般紐約市民組成的陪審團對其進行審判的權利。

馬杜洛的律師預料將挑戰美國逮捕行動的合法性，主張他身為主權國家元首，依法享有司法豁免權。