馬杜洛抵達紐約 遭多名聯邦探員押送下機

▲川普公布馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片。（圖／翻攝自川普社群）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。先前川普公布了馬杜洛戴手銬、眼罩、耳機坐在美軍航母硫磺島號（USS Iwo Jima）的照片，有消息指出，馬杜洛乘坐的飛機已經飛抵紐約一處軍事基地。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名聯邦官員透露，載有被俘的馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）的飛機已經抵達紐約史都華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base）。

廣告 廣告

從CNN旗下媒體WBS的畫面可以看到，被捕的馬杜洛身穿灰色衣服，戴著手銬，由十幾名身穿黑色衣服的聯邦探員押送。

預計馬杜洛下週將在曼哈頓面臨毒品與武器相關罪名的起訴。

川普3日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲日馬杜洛及其妻子。美軍在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）進行大規模行動，有知情人士透露，馬杜洛夫婦當時正在熟睡，突被美軍三角洲部隊從臥室裡拖出來當場逮捕。

美國司法部同時解封一份新的起訴書，指控對象除馬杜洛與其妻子外，還包括兩人的兒子。美國司法部未進一步說明細節。美國司法部長邦迪強調，馬杜洛夫婦已在美國紐約南區聯邦地方法院遭到起訴，很快將在美國本土、由美國法院審理，「面對美國司法的全面制裁」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

盧比歐揭露曾多次勸退未果 馬杜洛拒下台美方直言「自找麻煩」

美軍動員逾150架軍機突襲 數月布局成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

快訊／川普公開馬杜洛押解照！稱美國將確保委內瑞拉政權交接