馬杜洛押抵美國紐約！預計1／5受審 最重恐判終身監禁

美國總統川普（Donald Trump）3日稍早證實，美軍在凌晨委內瑞拉發動大規模空襲行動，並成功逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。美國官員今（4）日表示，一架載有馬杜洛及弗洛雷斯的直升機已抵達曼哈頓，並將2人送往位於魯克林的大都會拘留中心，而馬杜洛預計5日首次出庭，並面臨品與武器相關指控，最重恐被判處終身監禁。

美國官員表示，一架載有遭美方拘捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）的飛機，已抵達紐約州的史都華空軍國民兵基地。馬杜洛預計下周將在曼哈頓聯邦法院出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。

綜合外媒報導，馬杜洛夫婦3日凌晨被從住處臥室帶走後，遭美軍押解送上直升機，在抵達曼哈頓後，在執法車輛車隊的嚴密護送下，前往布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

美國司法部今天解封一份新的起訴書，指控對象除了馬杜洛與其妻子外，還包括2人的兒子，起訴書中列出的罪名有毒品恐怖主義、跨境走私古柯鹼、非法持有機關槍及破壞性武器等等。

目前司法部未進一步說明相關細節，僅透露相關案件會由紐約南區聯邦地方法院審理。而馬杜洛預計5日於曼哈頓聯邦法院出庭受審。

