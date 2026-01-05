馬杜洛押送紐約被改穿「藍色帽T」有巧思？ 紡織從業人揭川普背後目的

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕，落地紐約後在DEA幹員押送下改穿藍色帽T，雙手上銬比讚畫面曝光。 圖：翻攝自@AFpostX

[Newtalk新聞] 美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，美國總統川普在社群平台公布馬杜洛上銬照，震撼全球。有趣的是，馬杜洛在被逮捕時身穿的服裝，吸引全球民眾目光，他穿的是全套Nike Tech Fleece服裝，除了這套Nike之外，落地紐約後的藍色帽T也受到關注，身上服飾配件全都變熱銷商品。對此，紡織服飾從業者粉專「扛布者」推測，這符合川普想要表達的美國優先的延伸，落地當下給他換上這件衣服，是有想要表達的涵義。

扛布者提到，這幾天紐約很冷，溫度甚至可以探到0度以下，馬杜洛旁邊的DEA官員都是一件筆挺的厚外套，馬杜洛卻只穿藍色帽T，他是來自熱帶國家的人，穿這樣走在紐約的夜裡，就算裡面有穿其他衣服。但這不是要了他的老命嗎？

馬杜洛身穿的藍色帽T品牌是ORIGIN，扛布者提到，這家公司不只是美國品牌，來自美國的公司，更是極為少見的美國製造商，被視為美國製造業復興的代表之一，更加符合川普美國優先價值觀的品牌。會穿著這件帽T，且以這種鮮明的顏色出現，就是一種宣傳戰。

扛布者指出，ORIGIN這家服飾品牌是Pete Roberts在2011年於新英格蘭地區創立，他本身是一位設計師與巴西柔術愛好者，至於為什麼會讓他有動機創立這個品牌，是因為他發現市場上所有的柔術道服幾乎全部產自巴基斯坦或中國，且款式都大同小異，因此想要走出自己的道路，只是難度真的很高。

扛布者提到，紡織業在美國雖說還有高科技原物料研發能力，但像是這種柔道服或者一般運動導向的布料，價格上完全無法跟海外市場比擬，更何況再到成衣層面，時至今日，成本仍遠高於世界其他主要國家。一開始的ORIGIN也不能算成功，布料無法搞定，且生產的東西往往也不符合市場需求，我想一般人到這個時候，應該就會想說外包到海外會比較划算，開始思考退路。但他沒放棄，開始收購工廠且進行現代化改造，不只是布料大部分都是美國製造，就連昂貴的成衣也是美國在地工廠所生產，憑一己之力在重建產業鏈。這點也成為了品牌最具特點的價值主張 。

扛布者提到這一品牌關鍵的轉折點，是在2016年拉來前海軍海豹突擊隊指揮官 Jocko Willink 成為合夥人，品牌知名度也開始爆發。且在2023年迎來Kip Fulks ，這位Under Armour 聯合創始人加入擔任戰略顧問，開始走向規模且更加商業專業化的道路。

最後，扛布者強調，這一品牌的確是符合川普想要表達的美國優先的延伸。在落地當下給馬杜洛換上這件衣服，是有想要表達的涵義。所以看到ORIGIN的官網，也的確將這件帽T放在首頁來販售，其實換算成台幣也不算貴，2500多元而已。

他也吐槽，這件看起來是涼感、訓練為主的設計導向，要一個熱帶國家的老人穿涼感訓練T走在紐約0度的機場外頭，看來川普並不想讓馬杜洛太好過阿。

