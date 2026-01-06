馬杜洛拒認四大罪 習暗批川單邊霸凌3／習近平：大國應帶頭守法 盧比歐嗆：不准染指美後院

中國國家主席習近平痛批當前國際秩序。(路透社)

中國國家主席習近平，昨天（5日）在北京會見了到訪的愛爾蘭總理馬。不過外界關注的焦點，除了雙邊貿易，更有習近平針對近期動盪國際局勢的表態。由於美國日前大規模攻擊委內瑞拉，習近平在會談中意有所指地批評，當前世界「單邊霸凌行徑」嚴重衝擊國際秩序，強調大國更應該帶頭遵守國際法。不過美國國務卿盧比歐毫不客氣直接點名批評，既然中、俄人都不在西半球，就沒資格說三道四。

愛爾蘭總理馬丁睽違14年再度訪中，原本焦點應在雙邊經貿，但隨著美國和委內瑞拉局勢升溫，中國國家主席習近平在會中痛批當前國際秩序，正遭受「單邊霸凌」嚴重衝擊。

央視主播轉述習近平：「各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。」這段看似義正辭嚴的談話，卻引發不少網友開酸「國際法庭判決結果自己都不遵，還叫別人守法」、「為什麼公開罵俄羅斯」，直指中方立場根本是「雙重標準」。

習近平藉機拉幫結派離間民主陣營，同一天還和南韓總統李在明大玩自拍。另外，中國駐聯合國代表團臨時代辦孫磊，5號也在聯合國安理會重砲譴責美國。中國駐聯合國代表團臨時代辦孫磊：「歷史教訓殷鑑不遠，軍事手段不是解決問題的出路，濫用武力只會導致更大的危機。」

中方緊咬國際法不放，但美國國務卿盧比歐在接受專訪時直接點名，不准中俄染指美國的後院。美國國務卿盧比歐：「我們絕不允許的是，讓委內瑞拉的石油工業被美國的對手所控制，你必須明白，為什麼中國需要他們的石油，為什麼俄羅斯需要他們的石油，他們甚至根本不在這個洲。」

美方不只言論強硬，美國國防部長赫格塞斯也披露「斬首行動」的驚人細節，暗酸中俄。美國國防部長赫格塞斯：「在委內瑞拉的卡拉卡斯市中心，我們有將近200名最優秀的美國人進入了那裡，看來那些俄羅斯的防空系統運作得不怎麼好。」赫格塞斯指出，直到美軍抵達前的最後3分鐘，委內瑞拉總統馬杜洛都還渾然不覺，這場委內瑞拉風暴看來依舊逃不了 美中博弈。





