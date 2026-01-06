馬杜洛拒認美「4項重罪」指控！喊：我還是委內瑞拉總統

國際中心／徐詩詠報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於3日遭美軍突襲，並當場活捉帶回美國。消息曝光後引發國際震撼。對此，美國總統川普（Donald Trump）也表態，直言在能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。對此，已身在美國境內的馬杜洛，堅決否認美國控訴的4項罪名，並堅稱：「我還是委內瑞拉總統。」

美國司法部3日發布對馬杜洛夫婦的起訴書，指控馬杜洛利用非法取得的權力貪污腐敗，並向美國傾銷數千噸古柯鹼，涉及毒品恐怖主義陰謀、走私古柯鹼陰謀、持有機關槍和爆炸裝置，以及陰謀持有機關槍和爆炸裝置等4項罪名起訴。其妻席利亞．佛洛雷斯（Cilia Flores）則另被指控收賄，促成毒梟與走私販及委內瑞拉官員會面等罪行。



廣告 廣告

馬杜洛被抓拒認美國「4項重罪」指控」！喊「我還是委內瑞拉總統」曝原因

馬杜洛強調自己仍是委國總統，並大喊「我是無罪」。（圖／美聯社提供）根據《ABC》報導，馬杜洛稍早出庭時戴著手銬、身穿橘色囚服被押入法庭內，坐在距離妻子兩個座位的位置。在法官詢問馬杜洛並確認身分時，他突然高喊：「我是委內瑞拉總統。我是清白的，我沒有罪。我是一個正派的人！我仍然是我國家的總統！」馬杜洛聲稱自己是：「被綁架來到這裡的。我是在委內瑞拉加拉加斯的家中被捕。」

原文出處：馬杜洛被抓拒認美國「4項重罪」指控」！喊「我還是委內瑞拉總統」曝原因

更多民視新聞報導

藍委要政府「譴責美襲擊委國」！矢板明夫點1關鍵曝現實面

馬杜洛被抓引發北京焦慮？外媒分析「中共侵台」美軍可能動作

美國襲委內瑞拉！馬杜洛被抓前「剛見中特使」喊1句超諷刺

