馬杜洛換穿「這帽T」竟藏川普宣傳戰？紡織專家曝關鍵

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押送至美國紐約的布魯克林拘留中心，相關畫面也隨之曝光。其中，馬杜洛在抵達紐約被押送時穿的那套藍色帽T，紡織從業者粉專「扛布者-為紡織而活的男子」指出這正是「美國製造」，符合川普「美國優先」價值觀的品牌；他認為，美國釋出馬杜洛穿該衣服被押著走的畫面，「是在打一場宣傳戰！」

「扛布者-為紡織而活的男子」貼出馬杜洛抵達紐約時的照片，「要知道這幾天紐約很冷，溫度甚至可以探到0度以下，看看旁邊的DEA官員都是一件筆挺的厚外套，馬杜洛卻只穿帽T，他是來自熱帶國家的人，穿這樣走在紐約的夜裡，就算裡面有穿其他衣服，不是要了他的老命嗎？」

扛布者指出，馬杜洛之所以會穿著這件帽T、且以這種鮮明的顏色出現，「就是一種宣傳戰！」他提到，這次馬杜洛下飛機時穿的這件來自「ORIGIN」廠牌的帽T，就是更加符合川普「美國優先」價值觀的品牌。「因為他不只是美國品牌，來自美國的公司，更是極為少見的『美國製造商』，被視為美國製造業復興的代表之一」。

扛布者提到，「ORIGIN」這個品牌由Pete Roberts在2011年於新英格蘭地區創立，「他本身是一位設計師與巴西柔術愛好者，至於為什麼會讓他有動機創立這個品牌，是因為他發現市場上所有的柔術道服幾乎全部產自巴基斯坦或中國，且款式都大同小異，是故想要走出自己的道路。」

只是說這難度真的很高，一來紡織業在美國雖說還有高科技原物料研發能力，但像是這種柔道服或者一般運動導向的布料，價格上完全無法跟海外市場比擬，更何況再到成衣層面，時至今日，成本仍遠高於世界其他主要國家。

一開始的「ORIGIN」也不能說是成功，扛布者說明，當時布料無法搞定，且生產的東西往往也不符合市場需求，「我想一般人到這個時候，應該就會想說外包到海外會比較划算，開始思考退路。」但Pete Roberts沒有放棄，開始收購工廠且進行現代化改造，不只是布料大部分都是美國製造，就連昂貴的成衣也是美國在地工廠所生產，憑一己之力在重建產業鏈。這點也成為了品牌最具特點的價值主張。

10年來慢慢地擴張，2016年拉來前海軍海豹突擊隊指揮官Jocko Willink成為合夥人，品牌知名度也開始爆發；2023年迎來Kip Fulks這位知名運動品牌Under Armour聯合創始人加入，擔任戰略顧問，開始走向規模且更加商業專業化的道路。

扛布者認為，所以這個品牌的路線，的確是符合川普想要表達的美國優先的延伸，在落地當下給馬杜洛換上這件衣服，是有想要表達的涵義。「看到『ORIGIN』的官網，也的確將他放在首頁來販售，其實換算成台幣也不算貴，2,500多元而已。」

「只是說，要賣產品，推廣主張很好。」但扛布者指出，這件看起來是涼感、訓練為主的設計導向，顏色是很漂亮，「不過要一個熱帶國家的老人穿涼感訓練T走在紐約0度的機場外頭，看來川普並不想讓馬杜洛太好過阿。」

原文出處：快新聞／馬杜洛換穿「這帽T」竟藏川普宣傳戰？紡織專家：符合「美國優先」價值觀

