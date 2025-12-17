馬杜洛政權列「外國恐怖組織」 川普令全面封鎖委內瑞拉油輪進出

2025年12月15日，美國總統川普在白宮的授勳儀式上發表演說，國防部長赫格塞斯在旁聆聽。美聯社



美國對委內瑞拉的施壓再升級！總統川普週二（12/16）宣布，他已將委國總統馬杜洛政權列為「外國恐怖組織」，並下令徹底封鎖所有進出委內瑞拉的遭制裁油輪，直到對方把竊取的所有石油、土地等資產歸還美國為止。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文稱，委內瑞拉已被南美歷史上規模最大的艦隊完全包圍，「這支艦隊只會愈來愈大，他們將遭受前所未有的衝擊，直到他們把之前竊取的所有石油、土地等資產歸還給美國為止。」

川普還說，他已經把馬杜洛（Nicolas Maduro）政權列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization），指責該「非法」政權竊取油田並開採石油，以資助自身的毒品恐怖活動、人口販運、謀殺和綁架等行為。

川普下令對進出委內瑞拉的油輪全面封鎖後，美國原油期貨CLc1週三（12/17）上漲了1.5%，或81美分，至每桶56.08美元。

川普政府多次指責馬杜洛主導毒品走私活動，並在上週於委內瑞拉近海扣押一艘裝載委內瑞拉與伊朗原油的油輪。五角大廈也對委內瑞拉和哥倫比亞附近水域的「販毒船」進行20多次打擊，造成至少90人死亡。

川普曾多次暗示，美國將很快對委內瑞拉發動陸地戰，並強調應該讓馬杜洛下台。

馬杜洛政府則將美國的舉動定調為對委國石油儲備的掠奪，呼籲民眾團結起來對抗「美國威脅」，並加入已有超過800萬人的民兵組織。該國還向哥倫比亞邊境、部分沿海地區和島嶼部署軍隊、艦艇、戰機和無人機。

